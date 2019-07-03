"Сити" тоже предложит 70 млн. фунтов за Магуайра

"Манчестер Сити" готов сделать аналогичное "Манчестер Юнайтед" предложение о покупке защитника "Лестера" Харри Магуайра в размере 70 миллионов фунтов.

Накануне стало известно, что "красные дьяволы" вырвались вперед в борьбе за 26-летнего игрока сборной Англии, улучшив свое предыдущее предложение, сделанное две недели назад, на 5 млн. фунтов.



Вопреки слухам, "горожане" не собираются выходить из борьбы за Магуайра. По информации Sky Sports, чемпионы Премьер-Лиги сообщат "лисам" о своей готовности заплатить за Харри те же 70 млн. фунтов.



На "Кинг Пауэр" приветствуют аукцион, который устроили два клуба из Манчестера, но пока не соглашаются отпускать своего ведущего защитника. У "Лестера" есть уверенность, что за Магуайра удастся выручить более 90 млн. фунтов.



Тем временем, как утверждает The Sun, возвращающийся из отпуска в воскресенье Магуайр уже сообщил "Лестеру", что хочет перейти в один из больших клубов. Это может заставить "лис" снизить цену до 85 млн. фунтов.