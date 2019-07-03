Танги Ндомбеле: большой трансфер "Тоттенхэма"

После выхода в финал Лиги Чемпионов у Даниэля Леви, председателя правления "Тоттенхэма", не оставалось выбора. Он должен был порадовать Маурисио Почеттино новыми игроками нынешним летом. И львиную долю своего европейского джекпота он потратил на Танги Ндомбеле из "Лиона".

"Тоттенхэм" совершил почти невероятное по меркам современного футбола, проведя два трансферных окна без покупок. Предыдущим новичком "шпор" был еще Лукас Моура зимой 2018. К счастью для Почеттино, Леви также не позволял никому забирать уже имеющихся в команде исполнителей. Исключением зимой этого года стал только Мусса Дембеле, продажа которого в Китай выглядела вынужденной. Почеттино называл бельгийца "гением", но очередная травма Дембеле и приближающийся конец его контракта вынудили "Тоттенхэм" отпустить бельгийского полузащитника.



Выход в финал Лиги Чемпионов стал большим достижением для Почеттино и игроков, но было очевидно, что команда при этом не становится сильнее. Чтобы удерживать необходимые позиции в первой четверке и среди лучших клубов Европы, "Тоттенхэм" все-таки нуждается в трансферах. Они также необходимы для того, чтобы удерживать Почеттино, давшего мощный результат в период рыночного воздержания лондонцев.



Леви гарантировал тренеру то, что деньги от участия в Лиге Чемпионов пойдут на нужный ему трансфер, а остальные покупки состоятся после продажи некоторых игроков. Первое обещание выполнено: Почеттино только что получил полузащитника "Лиона" Танги Ндомбеле. Сделке не помешал даже интерес манчестерских грандов. Ндомбеле стал самым дорогим приобретением в истории "Тоттенхэма". 55 миллионов фунтов сразу и в районе 10 миллионов возможных бонусов.



Точно выгодной эта сделка будет для "Лиона". Французский гранд два года назад взял 20-летнего (тогда) Ндомбеле в аренду у "Амьена", выступавшего в Лиге 2. Согласно той сделке, "Лион" мог выкупить полузащитника за 8 миллионов евро, что и сделал прошлым летом. Танги громко заявил о себе в Европе только недавно, но это мгновенно повысило цену на него многократно. С английскими клубами иметь дело сейчас приятно: им не нужен серьезный бэкграунд футболиста, чтобы отдать за него огромную сумму.



Справедливости ради, "Тоттенхэм" интересовался Ндомбеле и прошлым летом, до того, как Танги выстрелил в Лиге Чемпионов и дебютировал в сборной Франции. Игрок настолько впечатлил Почеттино, что тот сделал его приоритетной целью для Леви, вступившего в переговоры с "Лионом" еще по ходу сезона. Именно это позволило "шпорам" обойти других грандов, включая куда более состоятельный "Манчестер Сити". Разумеется, для футболиста свою роль сыграл выход "Тоттенхэма" в финал Лиги Чемпионов. Комментируя интерес лондонцев, Ндомбеле несколько раз подчеркнул, что речь идет о "большом клубе". У "шпор" стало больше оснований претендовать на желанных грандами футболистов.



Упомянутый уход Дембеле имеет прямое отношение к этому трансферу. Центр полузащиты — возможно, самая проблемная зона "Тоттенхэма". В распоряжении Почеттино несколько неплохих игроков, но отсутствует центровой исполнитель, вокруг которого можно строить игру. Готового сочетания у "шпор" давно нет, и тренерский штаб постоянно занимается ротацией. Прогресс Муссы Сиссоко в последнем сезоне порадовал, но Почеттино нуждается в опорном полузащитнике, способном переключать игру с оборонительной фазы в атакующую.



Дембеле имел для этого таланты, и Ндомбеле — игрок похожего плана. Он по-настоящему универсален, совмещая в себе оборонительную дисциплину с умением перехватывать мяч, а также атакующие способности — отличный дриблинг и качество обостряющих передач. Быстрое принятие решение, отличная работа с мячом под давлением и на скорости — такого игрока хотят видеть у себя все сильнейшие. "Тоттенхэму" определенно повезло заполучить футболиста с таким потенциалом.



Конечно, в силу возраста, Танги пока далек от совершенства. Его недостатки также не отличаются от недостатков Дембеле. Француз редко бьет сам по воротам и потому не является результативным футболистом. Но, возможно, это вообще не проблема? Цель его прихода отчасти в том, чтобы дать раскрыться в атаке другим игрокам. Почеттино отмечал, что ему по душе инициативность Харри Уинкса, но он хочет больше видеть воспитанника "Тоттенхэма" в чужой штрафной. Если Ндомбеле эффективно заиграет в глубине поля, это поможет и Уинксу, и футболистам передней линии.



Умея так работать с мячом в роли центрхава, Ндомбеле должен избегать ключевых ошибок, которые случались у Дембеле. Не заигрываться и доводить дело до обостряющих передач. У француза есть все для того, чтобы превзойти экс-полузащитника "Тоттенхэма", которого Маурисио Почеттино не стеснялся называть "гением". И если так, то два окна без трансферов стоили одного такого футболиста.







Иван Громиков специально для FAPL.ru