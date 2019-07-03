"Лестер" согласовал копенсацию за Айозе Переса

Пользуясь неразберихой в "Ньюкасле", "Лестеру", судя по всему, удастся переманить нападающего "сорок" Айозе Переса.

В данный момент "Ньюкасл" находится без главного тренера после ухода Рафаэля Бенитеса и в процессе смены владельца. Для Переса, лучшего бомбардира "сорок" в минувшем сезоне, это стало поводом задуматься о смене клуба.



Испанские "Валенсия" и "Реал Бетис" готовы предложить своему соотечественнику возможность вернуться на родину, однако они не в состоянии платить Айозе такую же зарплату, как "Лестер".



Как сообщает Sky Sports, во вторник вечером "Ньюкасл" согласился отпустить 25-летнего испанца в "Лестер" за 30 миллионов фунтов, однако "лисам" еще предстоит договориться с самим Пересом, а также организовать медицинское обследование для Айозе.



Добавим, что в минувшем сезоне Перес забил 13 голов за "Ньюкасл" во всех турнирах, включая свой первый хет-трик за пять лет выступлений в Англии.