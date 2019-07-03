Коку сменит Лэмпарда у штурвала "Дерби"
Филлип Коку согласился занять место Фрэнка Лэмпарда на посту главного тренера "Дерби".
По информации Sky Sports, "Челси" собирается официально объявить о назначении Лэмпарда к четвергу. "Синие" легко договорились со своей легендой об условиях личного контракта и в данный момент завершают обсуждать детали насчет ожиданий клуба в отношении Фрэнка и насчет трансферных планов после снятия запрета на регистрацию новичков.
"Дерби", тем временем, не просто смирился с уходом Лэмпарда, но и уже подыскал тому замену. Коку дал устное согласие встать у штурвала, как только 41-летний англичанин будет подтвержден главным тренером "Челси".
Последние два дня агент экс-игрока сборной Голландии находился в Англии и несколько часов назад ударил по рукам с владельцем "баранов" Мелом Моррисом. В данный момент сторонам остается уладить незначительные формальности.
Как и у Лэмпарда, за плечами у Коку блестящая игровая карьера, в течение которой он выигрывал титулы с ПСВ и "Барселоной", а также провел 101 матч за свою национальную команду.
48-летний Филлип становился чемпионом Эредивизии и как тренер — трижды за четыре сезона в ПСВ. В данный момент Коку находится без клуба.
03.07.2019 00:05
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