"Реал Вальядолид" арендовал Сандро Рамиреса у "Эвертона"
Нападающий "Эвертона" Сандро Рамирес проведет сезон 2019/20 на родине в "Реал Вальядолид" на правах аренды.
В июле 2017 "ириски" заплатили за Рамиреса 5.3 млн. фунтов, что были прописаны в контракте Сандро с "Малагой" в качестве отступных. С тех пор испанец не забил ни одного гола в восьми матчах за мерсисайдский клуб.
Также Рамирес успел побывать в аренде в "Севилье" и "Реал Сосьедад", но столь же малопродуктивно. Теперь 23-летний нападающий совершает очередной заход в Ла Лигу и будет выступать за "Реал Вальядолид".
Добавим, что Рамирес совершенно не входит в планы главного тренера "Эвертона" Марку Силвы, в минувшем сезоне сыграв только один матч — против "Ротерхэма" в Кубке Лиги еще в августе.
02.07.2019 23:30
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Купили за копье. И 21 год. Другое дело что он не футболистом оказался.
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Зачем покупали не ясно
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