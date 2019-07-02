"Реал Вальядолид" арендовал Сандро Рамиреса у "Эвертона"

Нападающий "Эвертона" Сандро Рамирес проведет сезон 2019/20 на родине в "Реал Вальядолид" на правах аренды.

В июле 2017 "ириски" заплатили за Рамиреса 5.3 млн. фунтов, что были прописаны в контракте Сандро с "Малагой" в качестве отступных. С тех пор испанец не забил ни одного гола в восьми матчах за мерсисайдский клуб.



Также Рамирес успел побывать в аренде в "Севилье" и "Реал Сосьедад", но столь же малопродуктивно. Теперь 23-летний нападающий совершает очередной заход в Ла Лигу и будет выступать за "Реал Вальядолид".



Добавим, что Рамирес совершенно не входит в планы главного тренера "Эвертона" Марку Силвы, в минувшем сезоне сыграв только один матч — против "Ротерхэма" в Кубке Лиги еще в августе.