Эриксен отказался от нового контракта с "Тоттенхэмом"

Кристиан Эриксен Очередной раунд переговоров "Тоттенхэма" с полузащитником Кристианом Эриксеном о новом контракте завершился провалом.

В начале июня Эриксен внезапно заявил, что ему хочется "попробовать что-нибудь другое", а вслед за этим агент игрока сборной Дании подтвердил, что его клиент может покинуть "Тоттенхэм" этим летом.

Недавно "шпоры" провели очередную встречу с окружением Кристиана, чтобы попытаться договориться о новой сделке, однако полузащитник дал ясно понять своему клубу, что не будет продлевать истекающий через 12 месяцев контракт, утверждает Daily Mirror.

Таким образом, перед президентом лондонцев Даниэлем Леви встала серьезная дилемма. "Тоттенхэм" рискует недосчитаться многих десятков миллионов фунтов, если не продаст заупрямившегося игрока этим летом.

До сих пор Леви оценивал 27-летнего датчанина в колоссальные 150 миллионов фунтов, которые ни "Манчестер Юнайтед", ни "Реал" заплатить не готовы. Теперь Даниэлю, вероятно, придется понизить ценник до более адекватного.


Метки контракты, Тоттенхэм, Эриксен

Автор mihajlo   

Дата 02.07.2019 23:00

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  1. manutd4life 02.07.2019 23:45 # manutd4life
    Вот кого надо брать, а не всяких фернандешов

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  2. mixmaster 02.07.2019 23:41 # mixmaster
    сейчас еще и этот в Арсенал попросится

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  3. chebrec 02.07.2019 23:29 # chebrec
    Дальше за копейки не хочет батрачить и правильно
    Ни кубков ни чашек ни медалей ни че го

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