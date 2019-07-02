Эриксен отказался от нового контракта с "Тоттенхэмом"

Очередной раунд переговоров "Тоттенхэма" с полузащитником Кристианом Эриксеном о новом контракте завершился провалом.

В начале июня Эриксен внезапно заявил, что ему хочется "попробовать что-нибудь другое", а вслед за этим агент игрока сборной Дании подтвердил, что его клиент может покинуть "Тоттенхэм" этим летом.



Недавно "шпоры" провели очередную встречу с окружением Кристиана, чтобы попытаться договориться о новой сделке, однако полузащитник дал ясно понять своему клубу, что не будет продлевать истекающий через 12 месяцев контракт, утверждает Daily Mirror.



Таким образом, перед президентом лондонцев Даниэлем Леви встала серьезная дилемма. "Тоттенхэм" рискует недосчитаться многих десятков миллионов фунтов, если не продаст заупрямившегося игрока этим летом.



До сих пор Леви оценивал 27-летнего датчанина в колоссальные 150 миллионов фунтов, которые ни "Манчестер Юнайтед", ни "Реал" заплатить не готовы. Теперь Даниэлю, вероятно, придется понизить ценник до более адекватного.