"Челси" согласовал новый контракт с Лофтус-Чиком

"Челси" согласовал новый долгосрочный контракт со своим полузащитником Рубеном Лофтус-Чиком.

В данный момент у Лофтус-Чика остается еще два года от действующего контракта, однако в минувшем сезоне Рубен продемонстрировал впечатляющий прогресс, убедив клуб в необходимости продления сотрудничества.



И хотя Лофтус-Чик пропустил концовку сезона из-за надрыва ахилла и рискует уже не сыграть в этом календарном году, клуб все равно пригласил своего воспитанника к столу переговоров и смог достичь компромисса, утверждает The Telegraph в эксклюзивном материале.



Ожидается, что теперь 23-летний англичанин заключит с "синими" контракт минимум до 2024 года и, таким образом, повысит свою зарплату с 60 до 150 тысяч фунтов в неделю.



Добавим, что в минувшем сезоне Лофтус-Чик забил 10 голов — больше в "Челси" отличились только Эден Азар, Оливье Жиру и Педро. Рубен смог заслужить доверие Маурицио Сарри, но и меняющий итальянца на посту главного тренера "синих" Фрэнк Лэмпард тоже отводит Рубену ключевую роль в своих планах на будущее.