"Челси" согласовал новый контракт с Лофтус-Чиком

Рубен Лофтус-Чик "Челси" согласовал новый долгосрочный контракт со своим полузащитником Рубеном Лофтус-Чиком.

В данный момент у Лофтус-Чика остается еще два года от действующего контракта, однако в минувшем сезоне Рубен продемонстрировал впечатляющий прогресс, убедив клуб в необходимости продления сотрудничества.

И хотя Лофтус-Чик пропустил концовку сезона из-за надрыва ахилла и рискует уже не сыграть в этом календарном году, клуб все равно пригласил своего воспитанника к столу переговоров и смог достичь компромисса, утверждает The Telegraph в эксклюзивном материале.

Ожидается, что теперь 23-летний англичанин заключит с "синими" контракт минимум до 2024 года и, таким образом, повысит свою зарплату с 60 до 150 тысяч фунтов в неделю.

Добавим, что в минувшем сезоне Лофтус-Чик забил 10 голов — больше в "Челси" отличились только Эден Азар, Оливье Жиру и Педро. Рубен смог заслужить доверие Маурицио Сарри, но и меняющий итальянца на посту главного тренера "синих" Фрэнк Лэмпард тоже отводит Рубену ключевую роль в своих планах на будущее.


Метки контракты, Лофтус-Чик, Челси

Автор mihajlo   

Дата 02.07.2019 22:00

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  1. chebrec 02.07.2019 22:18 # chebrec
    Зы сыс гуд ньюс

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  2. mr-lamps 02.07.2019 22:06 # mr-lamps
    Блэк хесус.

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  3. star69 02.07.2019 22:02 # star69
    Игрок крутой!Молодцы синие!

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