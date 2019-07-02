Крауч получил выгодное предложение из Китая

Бывший нападающий "Бернли" Питер Крауч получил заманчивое предложение продолжить игровую карьеру в Китае.

С наступлением июля у Крауча истек контракт с "Бернли", за который он сыграл только шесть матчей в минувшем сезоне, все шесть раз выходя на замену.



Став свободным агентом, теперь Питер решает, как ему быть дальше. После успешных камео в радиоэфирах BBC Radio 5 Live и talkSPORT, Крауч имеет предложения от медиа, но в то же время может продолжить играть.



Как сообщает Daily Mirror, "Бернли" готов заключить с Краучем новый однолетний контракт, но также экс-игрока КПР, "Тоттенхэма", Портсмута", "Астон Виллы", "Норвича", "Саутгемптона", "Ливерпуля" и "Стоука" манит неназванный китайский клуб, предлагающих заманчивые в финансовом отношении условия.



Добавим, что Крауч, на счету которого 22 гола в 42 матчах за сборную Англии, является одним из 28 игроков, отличившихся 100 или более раз в рамках Премьер-Лиги. Именно Питер является автором самого возрастного гола в дивизионе, огорчив "Эвертон" в феврале 2017, когда еще выступал за "Стоук".