"Тоттенхэм" подтвердил приобретение Ндомбеле

Танги Ндомбеле "Тоттенхэм" завершил приобретение полузащитника "Лиона" Танги Ндомбеле за рекордные для своего клуба 65 миллионов фунтов.

Несмотря на слухи о том, что в последний момент перехватить Ндомбеле попытаются "Ювентус" или "Манчестер Юнайтед", во вторник Танги прибыл на тренировочную базу "шпор", чтобы уладить последние формальности.

Пройдя медицинское обследование, игрок сборной Франции заключил с "Тоттенхэмом" контракт до 2025 года и стал вторым новичком команды Маурисио Почеттино как сегодня, так и за 517 последних дней — после вингера Джека Кларка из "Лидса".

Покупкой 22-летнего полузащитника "шпоры" обновили свой трансферный рекорд, державшийся на отметке в 42 млн. фунтов, что были заплачены два года назад "Аяксу" за защитника Давинсона Санчеса.

Таким образом, "Лион" сделал колоссальную прибыль на игроке, которого один год назад выкупил у "Амьена" за 7 млн. фунтов. Указанная сумма в 65 млн. фунтов также включает в себя ряд бонусов.


Метки Лион, Ндомбеле, Тоттенхэм, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 02.07.2019 19:25

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Последние комментарии:




  1. lampard78 02.07.2019 20:40 # lampard78
    Реально, кстати, интересно будет посмотреть на него в апл.

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  2. januzaj00 02.07.2019 20:32 # januzaj00
    Топовый трансфер, поздравляю

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  3. chebrec 02.07.2019 20:31 # chebrec
    Леви там наверное ногти от нервов грызет

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  4. hozyain 02.07.2019 20:29 # hozyain
    петушня, ты ли это?

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  5. staryi-eblan 02.07.2019 20:28 # staryi-eblan
    Вот и увидели день, когда содрали с Леви огромные деньги

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  6. chelsea88 02.07.2019 20:27 # chelsea88
    Ндомбеле 65кк фунтов.
    Весь трансферный бюджет гейклуба 45кк фунтов. Просто нищеброды.

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  7. chelsea88 02.07.2019 20:26 # chelsea88
    Отличная сделка для шпор. Качественное усиление. Гейклубу о таком только мечтать приходиться.

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  8. highneken 02.07.2019 20:25 # highneken
    Охуевший трансфер, учитывая что это Тотенхэм
    Бомбит немного

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  9. gerrard08 02.07.2019 20:24 # gerrard08
    Хз кто он, но говорят качественный паря.

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  10. only--liverpool 02.07.2019 20:24 # only--liverpool
    Поздравляю. Это хорошее приобретение, хоть и дорого.

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  11. thegodfather 02.07.2019 19:46 # thegodfather
    блэ, смотрю кароч фильм с йовович, где она молодая еще, где они на острое там молодые с белокурым пареньком там чет живут, шпехаются, кароч не суть...какая же она ахуенная в молодости была, пздц просто такая нежность, такое личико, просто вай вай вай


    а с возрастом чет не похорошела, а наоброт стала более грубая во внешности. Мож ее роли так испоганили, х3, играет каких-то вышибал вечно)



    но тилан блондо это просто вышка. космос, а не девочка. Что в юности, что щас

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  12. manchester-united 02.07.2019 19:45 # manchester-united
    Вроде, крутой игрок. Поздравляю.

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  13. thegodfather 02.07.2019 19:42 # thegodfather
    у вагифа спермотоксикоз.

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  14. thegodfather 02.07.2019 19:42 # thegodfather
    хоспаде, це шо?
    де лэмпс?

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  15. vagifspurs 02.07.2019 19:40 # vagifspurs
    TOTTENHAM HOTSPUR!

    Запомните собаки этот клуб.

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  16. rj1992 02.07.2019 19:38 # rj1992
    че за нонейм

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  17. vagifspurs 02.07.2019 19:36 # vagifspurs
    АААААААА!!!!!!!!!!!!!!!!! WELCOME BRATANYA!Пользователь получил предупреждение

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  18. zloy-vasya 02.07.2019 19:34 # zloy-vasya
    Так держать!

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  19. vagifspurs 02.07.2019 19:33 # vagifspurs
    Я щас кончу, подставляйте свои рты собаки!

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  20. vagifspurs 02.07.2019 19:31 # vagifspurs
    ВСЕХ НАШИХ ПОЗДРАВЛЯЮ! МЫ НАБЛЮДАЕМ ЗА СТАНОВЛЕНИЕМ ГРАНДА ФУТБОЛА! COYS!!!!

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