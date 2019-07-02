"Тоттенхэм" подтвердил приобретение Ндомбеле

"Тоттенхэм" завершил приобретение полузащитника "Лиона" Танги Ндомбеле за рекордные для своего клуба 65 миллионов фунтов.

Несмотря на слухи о том, что в последний момент перехватить Ндомбеле попытаются "Ювентус" или "Манчестер Юнайтед", во вторник Танги прибыл на тренировочную базу "шпор", чтобы уладить последние формальности.



Пройдя медицинское обследование, игрок сборной Франции заключил с "Тоттенхэмом" контракт до 2025 года и стал вторым новичком команды Маурисио Почеттино как сегодня, так и за 517 последних дней — после вингера Джека Кларка из "Лидса".



Покупкой 22-летнего полузащитника "шпоры" обновили свой трансферный рекорд, державшийся на отметке в 42 млн. фунтов, что были заплачены два года назад "Аяксу" за защитника Давинсона Санчеса.



Таким образом, "Лион" сделал колоссальную прибыль на игроке, которого один год назад выкупил у "Амьена" за 7 млн. фунтов. Указанная сумма в 65 млн. фунтов также включает в себя ряд бонусов.