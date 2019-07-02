"Тоттенхэм" подтвердил приобретение Ндомбеле
"Тоттенхэм" завершил приобретение полузащитника "Лиона" Танги Ндомбеле за рекордные для своего клуба 65 миллионов фунтов.
Несмотря на слухи о том, что в последний момент перехватить Ндомбеле попытаются "Ювентус" или "Манчестер Юнайтед", во вторник Танги прибыл на тренировочную базу "шпор", чтобы уладить последние формальности.
Пройдя медицинское обследование, игрок сборной Франции заключил с "Тоттенхэмом" контракт до 2025 года и стал вторым новичком команды Маурисио Почеттино как сегодня, так и за 517 последних дней — после вингера Джека Кларка из "Лидса".
Покупкой 22-летнего полузащитника "шпоры" обновили свой трансферный рекорд, державшийся на отметке в 42 млн. фунтов, что были заплачены два года назад "Аяксу" за защитника Давинсона Санчеса.
Таким образом, "Лион" сделал колоссальную прибыль на игроке, которого один год назад выкупил у "Амьена" за 7 млн. фунтов. Указанная сумма в 65 млн. фунтов также включает в себя ряд бонусов.
02.07.2019 19:25
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Последние комментарии:
Реально, кстати, интересно будет посмотреть на него в апл.
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Топовый трансфер, поздравляю
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Леви там наверное ногти от нервов грызет
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петушня, ты ли это?
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Вот и увидели день, когда содрали с Леви огромные деньги
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Ндомбеле 65кк фунтов.
Весь трансферный бюджет гейклуба 45кк фунтов. Просто нищеброды.
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Отличная сделка для шпор. Качественное усиление. Гейклубу о таком только мечтать приходиться.
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Охуевший трансфер, учитывая что это Тотенхэм
Бомбит немного
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Хз кто он, но говорят качественный паря.
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Поздравляю. Это хорошее приобретение, хоть и дорого.
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блэ, смотрю кароч фильм с йовович, где она молодая еще, где они на острое там молодые с белокурым пареньком там чет живут, шпехаются, кароч не суть...какая же она ахуенная в молодости была, пздц просто такая нежность, такое личико, просто вай вай вай
а с возрастом чет не похорошела, а наоброт стала более грубая во внешности. Мож ее роли так испоганили, х3, играет каких-то вышибал вечно)
но тилан блондо это просто вышка. космос, а не девочка. Что в юности, что щас
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Вроде, крутой игрок. Поздравляю.
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у вагифа спермотоксикоз.
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хоспаде, це шо?
де лэмпс?
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TOTTENHAM HOTSPUR!
Запомните собаки этот клуб.
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че за нонейм
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АААААААА!!!!!!!!!!!!!!!!! WELCOME BRATANYA!
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Так держать!
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Я щас кончу, подставляйте свои рты собаки!
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ВСЕХ НАШИХ ПОЗДРАВЛЯЮ! МЫ НАБЛЮДАЕМ ЗА СТАНОВЛЕНИЕМ ГРАНДА ФУТБОЛА! COYS!!!!
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