"Лестер" потребовал от МЮ более 90 млн. фунтов за Магуайра

"Лестер" сообщил "Манчестер Юнайтед", что защитник Харри Магуайр будет стоить более 90 миллионов фунтов.

Ранее во вторник стало известно, что "Юнайтед" вырвался вперед в борьбе за Магуайра, сделав "лисам" предложение в размере 70 миллионов фунтов, однако в ответ последовал отказ.



По информации The Telegraph, "Манчестер Сити" не готов платить такого рода сумму, поэтому 26-летний игрок сборной Англии либо перейдет к "красным дьяволам", либо останется в "Лестере".



Более того, "лисы" сообщили коллегам с "Олд Траффорд", что отпустят Магуайра не просто как самого дорогого защитника мира, а только за сумму свыше 90 млн. фунтов, утверждает The Telegraph.



Прошлым летом "Лестер" заставил "Сити" заплатить 60 млн. фунтов за Рияда Махреза, поэтому сейчас на "Кинг Пауэр" есть уверенность, что Харри может принести клубу вплоть до 100 млн. фунтов.



Сам Магуайр, который имеет дополнительную неделю отпуска из-за участия в Лиге Наций, заинтересован в переходе в "Юнайтед", но проявлять инициативу и требовать трансфера не будет.