Стерлинг рассказал, почему ушел из "Ливерпуля"

Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг раскрыл истинную причину своего ухода из "Ливерпуля" четыре года назад.

В июле 2015, отказавшись от нового контракта с "красными", Стерлинг при содействии своего агента Эйди Уорда смог уйти в "Сити" за 49 миллионов фунтов.



Рахим покидал "Энфилд", будучи основным игроком "Ливерпуля" и вызываясь в сборную Англии. Также Стерлинг успел поучаствовать в борьбе за чемпионство Премьер-Лиги, но именно упущенный титул в сезоне 2013/14 надоумил его на смену клуба.



"Когда я только попал в "Ливерпуль", я решил, что мне нужно будет подумать над другими вариантами, если я не выиграю Премьер-Лигу к своему 21-летию".



"Это было моей целью с юного возраста. И затем я приехал в "Сити" и выиграл свой первый титул Премьер-Лиги".



"Просто приятно осознавать, что я и команда добиваемся своих целей, которые мы ставим перед собой", — сообщил Стерлинг GQ.