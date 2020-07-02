Стерлинг рассказал, почему ушел из "Ливерпуля"

Рахим Стерлинг Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг раскрыл истинную причину своего ухода из "Ливерпуля" четыре года назад.

В июле 2015, отказавшись от нового контракта с "красными", Стерлинг при содействии своего агента Эйди Уорда смог уйти в "Сити" за 49 миллионов фунтов.

Рахим покидал "Энфилд", будучи основным игроком "Ливерпуля" и вызываясь в сборную Англии. Также Стерлинг успел поучаствовать в борьбе за чемпионство Премьер-Лиги, но именно упущенный титул в сезоне 2013/14 надоумил его на смену клуба.

"Когда я только попал в "Ливерпуль", я решил, что мне нужно будет подумать над другими вариантами, если я не выиграю Премьер-Лигу к своему 21-летию".

"Это было моей целью с юного возраста. И затем я приехал в "Сити" и выиграл свой первый титул Премьер-Лиги".

"Просто приятно осознавать, что я и команда добиваемся своих целей, которые мы ставим перед собой", — сообщил Стерлинг GQ.


Метки Ливерпуль, Манчестер Сити, Стерлинг

Автор mihajlo   

Дата 02.07.2019 18:00

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  1. andrew10 02.07.2019 19:05 # andrew10
    Нехренасе, амбициозный какой.

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  2. noi39 02.07.2019 18:54 # noi39
    Когда " я и команда",тогда понятно,что команда похрен.

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  3. meshuggah 02.07.2019 18:53 # meshuggah
    Какой же сосидж даун просо пздц

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  4. manutd-20champ 02.07.2019 18:17 # manutd-20champ
    реально обосцал колбасу

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  5. lfcynwa 02.07.2019 18:16 # lfcynwa
    Все логично

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  6. iskander8sg 02.07.2019 18:13 # iskander8sg
    Бомбит, что даже Ловрен и Морена держали ушастого, а он даже финала ни разу не видел, ахахах)
    Прям как истинный пенс.
    Какой же Юра топ, все перманентно горят на Лфк)))

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  7. only--liverpool 02.07.2019 18:09 # only--liverpool
    Пиздобол, 6 ЛЧ, завидуй дальше...

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  8. sayanara 02.07.2019 18:08 # sayanara
    ой да ладно, за бабками съебался как шалава последняя

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  9. sausage 02.07.2019 18:03 # sausage
    Вот он, менталитет нынешнего поколения. Цель, блять, он поставил, сука черножопая.

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