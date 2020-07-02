Стерлинг рассказал, почему ушел из "Ливерпуля"
Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг раскрыл истинную причину своего ухода из "Ливерпуля" четыре года назад.
В июле 2015, отказавшись от нового контракта с "красными", Стерлинг при содействии своего агента Эйди Уорда смог уйти в "Сити" за 49 миллионов фунтов.
Рахим покидал "Энфилд", будучи основным игроком "Ливерпуля" и вызываясь в сборную Англии. Также Стерлинг успел поучаствовать в борьбе за чемпионство Премьер-Лиги, но именно упущенный титул в сезоне 2013/14 надоумил его на смену клуба.
"Когда я только попал в "Ливерпуль", я решил, что мне нужно будет подумать над другими вариантами, если я не выиграю Премьер-Лигу к своему 21-летию".
"Это было моей целью с юного возраста. И затем я приехал в "Сити" и выиграл свой первый титул Премьер-Лиги".
"Просто приятно осознавать, что я и команда добиваемся своих целей, которые мы ставим перед собой", — сообщил Стерлинг GQ.
02.07.2019 18:00
Просмотров: 2220
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Нехренасе, амбициозный какой.
(ответить)
Когда " я и команда",тогда понятно,что команда похрен.
(ответить)
Какой же сосидж даун просо пздц
(ответить)
реально обосцал колбасу
(ответить)
Все логично
(ответить)
Бомбит, что даже Ловрен и Морена держали ушастого, а он даже финала ни разу не видел, ахахах)
Прям как истинный пенс.
Какой же Юра топ, все перманентно горят на Лфк)))
(ответить)
Пиздобол, 6 ЛЧ, завидуй дальше...
(ответить)
ой да ладно, за бабками съебался как шалава последняя
(ответить)
Вот он, менталитет нынешнего поколения. Цель, блять, он поставил, сука черножопая.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий