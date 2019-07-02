Арнаутович снова просится в Китай

Спустя полгода у Марко Арнаутовича вновь возникло непреодолимое желание уехать в Китай, поэтому нападающий "Вест Хэма" подал прошение о трансфере.

Напомним, в январе через своего брата и агента Арнаутович настойчиво требовал отпустить его в Китай, однако "Вест Хэм" отклонил предложение "Гуанчжоу Эвергранд" в 35 миллионов фунтов.



Впоследствии Марко поклялся в преданности "молотобойцам" и в подтверждение своих слов заключил новый контракт до 2023 года с зарплатой в 100 тысяч фунтов в неделю.



Однако теперь 30-летний австриец решил нарушить публично озвученные клятвы и вновь хочет уйти. Арнаутович попросил его отпустить из "Вест Хэма" после того, как насчет него обратился другой китайский клуб, сообщает Sky Sports.