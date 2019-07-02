Арнаутович снова просится в Китай

Марко Арнаутович Спустя полгода у Марко Арнаутовича вновь возникло непреодолимое желание уехать в Китай, поэтому нападающий "Вест Хэма" подал прошение о трансфере.

Напомним, в январе через своего брата и агента Арнаутович настойчиво требовал отпустить его в Китай, однако "Вест Хэм" отклонил предложение "Гуанчжоу Эвергранд" в 35 миллионов фунтов.

Впоследствии Марко поклялся в преданности "молотобойцам" и в подтверждение своих слов заключил новый контракт до 2023 года с зарплатой в 100 тысяч фунтов в неделю.

Однако теперь 30-летний австриец решил нарушить публично озвученные клятвы и вновь хочет уйти. Арнаутович попросил его отпустить из "Вест Хэма" после того, как насчет него обратился другой китайский клуб, сообщает Sky Sports.


Метки Арнаутович, Вест Хэм

Автор mihajlo   

Дата 02.07.2019 17:00

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