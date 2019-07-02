"Арсенал" купил бразильского нападающего

Габриэль Мартинелли "Арсенал" объявил о приобретении 18-летнего бразильского нападающего Габриэля Мартинелли стоимостью около 6 миллионов фунтов.

Мартинелли переходит к "канонирам" из бразильского "Итуано", за который он дебютировал в ноябре 2017 — в возрасте 16 лет и девяти месяцев. С тех пор Габриэль забл 10 голов в 34 матчах за клуб из Сан-Паулу.

Мартинелли был признан лучшим новичком чемпионата штаба Сан-Паулу в 2019 году, а также попал в символическую сборную лиги. Еще один признак впечатляющего прогресса Габриэля — приглашение тренироваться со сборной Бразилии в преддверии Кубка Америки.

Добавим, что Мартинелли приглашается сразу в первую команду "Арсенала". В скором времени Габриэль присоединится к подопечным Унаи Эмери для подготовки к сезону 2019/20.


Метки Арсенал, Итуано, Мартинелли, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 02.07.2019 16:35

Количество просмотров Просмотров: 945

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  1. edgarkuznetsov 02.07.2019 17:15 # edgarkuznetsov
    Ну за 6 молодняка че бы не взять

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  2. lampard78 02.07.2019 16:48 # lampard78
    Гуляют на весь сорокет.

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  3. chebrec 02.07.2019 16:43 # chebrec
    Могут ведь когда хотят

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  4. brown-ale 02.07.2019 16:43 # brown-ale
    Считаем... На Заху осталось 34 миллиона.

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  5. blackdreamer 02.07.2019 16:42 # blackdreamer
    ну что за топари

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  6. iceteam 02.07.2019 16:42 # iceteam
    Ожидание: Заха
    Реальность: какой-то ноунейм из Бразилии)) 6 лямов-то, сразу заплатили, или ипотеку оформили?))))

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