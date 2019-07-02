"Арсенал" купил бразильского нападающего
"Арсенал" объявил о приобретении 18-летнего бразильского нападающего Габриэля Мартинелли стоимостью около 6 миллионов фунтов.
Мартинелли переходит к "канонирам" из бразильского "Итуано", за который он дебютировал в ноябре 2017 — в возрасте 16 лет и девяти месяцев. С тех пор Габриэль забл 10 голов в 34 матчах за клуб из Сан-Паулу.
Мартинелли был признан лучшим новичком чемпионата штаба Сан-Паулу в 2019 году, а также попал в символическую сборную лиги. Еще один признак впечатляющего прогресса Габриэля — приглашение тренироваться со сборной Бразилии в преддверии Кубка Америки.
Добавим, что Мартинелли приглашается сразу в первую команду "Арсенала". В скором времени Габриэль присоединится к подопечным Унаи Эмери для подготовки к сезону 2019/20.
02.07.2019 16:35
Просмотров: 945
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Ну за 6 молодняка че бы не взять
(ответить)
Гуляют на весь сорокет.
(ответить)
Могут ведь когда хотят
(ответить)
Считаем... На Заху осталось 34 миллиона.
(ответить)
ну что за топари
(ответить)
Ожидание: Заха
Реальность: какой-то ноунейм из Бразилии)) 6 лямов-то, сразу заплатили, или ипотеку оформили?))))
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий