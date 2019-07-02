"Арсенал" купил бразильского нападающего

"Арсенал" объявил о приобретении 18-летнего бразильского нападающего Габриэля Мартинелли стоимостью около 6 миллионов фунтов.

Мартинелли переходит к "канонирам" из бразильского "Итуано", за который он дебютировал в ноябре 2017 — в возрасте 16 лет и девяти месяцев. С тех пор Габриэль забл 10 голов в 34 матчах за клуб из Сан-Паулу.



Мартинелли был признан лучшим новичком чемпионата штаба Сан-Паулу в 2019 году, а также попал в символическую сборную лиги. Еще один признак впечатляющего прогресса Габриэля — приглашение тренироваться со сборной Бразилии в преддверии Кубка Америки.



Добавим, что Мартинелли приглашается сразу в первую команду "Арсенала". В скором времени Габриэль присоединится к подопечным Унаи Эмери для подготовки к сезону 2019/20.