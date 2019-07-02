"Тоттенхэм" готов обменять Алдервейрелда на Дзаньоло

Тоби Алдервейрелд "Тоттенхэм" готов использовать своего защитника Тоби Алдервейрелда, чтобы заполучить восходящую звезду "Ромы" Николо Дзаньоло.

Как известно, у Алдервейрелда остается всего один год по контракту, и до 25 июля трансфер Тоби может быть выкуплен за фиксированную сумму в 25 миллионов фунтов.

Пока клубов, готовых заплатить такие деньги и заручившихся согласием самого Алдервейрелда не нашлось, однако "шпоры" открыты к расставанию с 30-летним бельгийцем, утверждает Daily Mail.

Сообщается, что Алдервейрелд может заменить в "Роме" Костаса Маноласа, который был недавно продан в "Наполи". Но взамен "Тоттенхэм" хочет получить 20-летнего полузащитника Дзаньоло.

Николо является одной из приоритетных трансферных целей главного тренера "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино, который охотится за Дзаньоло уже несколько недель и будет готов сосредоточить на нем свое внимание, как только "шпоры" завершат приобретение Танги Ндомбеле из "Лиона".

Юный итальянец оценивается "Ромой" в 40 млн. фунтов, поэтому "Тоттенхэму" придется не только отдать Алдервейрелда, но и доплатить разницу.


Метки Алдервейрелд, Дзаньоло, Рома, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 02.07.2019 16:00

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Последние комментарии:




  1. edgarkuznetsov 02.07.2019 17:06 # edgarkuznetsov
    Был бы супер обмен ,учитывая клаусулу 25 млн

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  2. vagifspurs 02.07.2019 16:19 # vagifspurs
    Как бы Тоби не жаловался, но отдает себя на 100% на поле, уважаю как игрока, как человека - спорно.

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