"Тоттенхэм" готов обменять Алдервейрелда на Дзаньоло

"Тоттенхэм" готов использовать своего защитника Тоби Алдервейрелда, чтобы заполучить восходящую звезду "Ромы" Николо Дзаньоло.

Как известно, у Алдервейрелда остается всего один год по контракту, и до 25 июля трансфер Тоби может быть выкуплен за фиксированную сумму в 25 миллионов фунтов.



Пока клубов, готовых заплатить такие деньги и заручившихся согласием самого Алдервейрелда не нашлось, однако "шпоры" открыты к расставанию с 30-летним бельгийцем, утверждает Daily Mail.



Сообщается, что Алдервейрелд может заменить в "Роме" Костаса Маноласа, который был недавно продан в "Наполи". Но взамен "Тоттенхэм" хочет получить 20-летнего полузащитника Дзаньоло.



Николо является одной из приоритетных трансферных целей главного тренера "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино, который охотится за Дзаньоло уже несколько недель и будет готов сосредоточить на нем свое внимание, как только "шпоры" завершат приобретение Танги Ндомбеле из "Лиона".



Юный итальянец оценивается "Ромой" в 40 млн. фунтов, поэтому "Тоттенхэму" придется не только отдать Алдервейрелда, но и доплатить разницу.