"Пэлас" "разгневан" предложением "Арсенала" по Захе
Боссы "Кристал Пэлас" чувствуют себя "разгневанными" после оскорбительного предложения "Арсенала" о покупке вингера Уилфрида Захи.
Зная о том, что "орлы" едва лишились Аарона Ван-Биссаки, который был продан в "Манчестер Юнайтед" по сделке стоимостью 50 миллионов фунтов, "Арсенал" все равно решил попробовать переманить Заху.
Как сообщает Evening Standard, клуб с "Эмирейтс" предложил за лучшего игрока "Пэлас" последних сезонов только 40 млн. фунтов, причем эту сумму "канониры" собирались выплачивать в течение пяти лет.
По информации BBC, такого рода предложение оскорбило "Пэлас" и вызвало негодование. "Орлы" дали четко понять своим соседям по Лондону, что 26-летний Заха покинет "Селхерст Парк" только за 80 млн. фунтов.
Столь высокая цена обусловлена не только ролью Захи в команде Роя Ходжсона и недавней потерей Ван-Биссаки, но и тем, что "орлы" обязаны поделиться долей с бывшим клубом Уилфрида "Манчестер Юнайтед".
"Арсеналу" будет сложно найти требуемую сумму, поэтому на "Эмирейтс" подумывают о том, чтобы включить в сделку по Захе одного или нескольких своих игроков. Таковыми могут стать Карл Дженкинсон, Шкодран Мустафи и Мохамед Эльнени.
02.07.2019 15:00
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Последние комментарии:
насколько жалко арсенал, настолько охота чтобы их руководтсву нассали в еблет за такие дела
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Хоть кто-то пытается охладить рынок.
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Вот же скряги... за финал ЛЕ получили не достаточно?(
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Вот мне интересно, они что там в Арсенале реально рассчитывали, что Пеллас примет их предложение?
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