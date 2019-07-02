"Пэлас" "разгневан" предложением "Арсенала" по Захе

Уилфрид Заха Боссы "Кристал Пэлас" чувствуют себя "разгневанными" после оскорбительного предложения "Арсенала" о покупке вингера Уилфрида Захи.

Зная о том, что "орлы" едва лишились Аарона Ван-Биссаки, который был продан в "Манчестер Юнайтед" по сделке стоимостью 50 миллионов фунтов, "Арсенал" все равно решил попробовать переманить Заху.

Как сообщает Evening Standard, клуб с "Эмирейтс" предложил за лучшего игрока "Пэлас" последних сезонов только 40 млн. фунтов, причем эту сумму "канониры" собирались выплачивать в течение пяти лет.

По информации BBC, такого рода предложение оскорбило "Пэлас" и вызвало негодование. "Орлы" дали четко понять своим соседям по Лондону, что 26-летний Заха покинет "Селхерст Парк" только за 80 млн. фунтов.

Столь высокая цена обусловлена не только ролью Захи в команде Роя Ходжсона и недавней потерей Ван-Биссаки, но и тем, что "орлы" обязаны поделиться долей с бывшим клубом Уилфрида "Манчестер Юнайтед".

"Арсеналу" будет сложно найти требуемую сумму, поэтому на "Эмирейтс" подумывают о том, чтобы включить в сделку по Захе одного или нескольких своих игроков. Таковыми могут стать Карл Дженкинсон, Шкодран Мустафи и Мохамед Эльнени.


Метки Арсенал, Заха, Кристал Пэлас

Автор mihajlo   

Дата 02.07.2019 15:00

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Последние комментарии:




  1. lfcynwa 02.07.2019 15:09 # lfcynwa
    насколько жалко арсенал, настолько охота чтобы их руководтсву нассали в еблет за такие дела

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  2. mixmaster 02.07.2019 15:06 # mixmaster
    Хоть кто-то пытается охладить рынок.

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  3. bes-ter 02.07.2019 15:05 # bes-ter
    Вот же скряги... за финал ЛЕ получили не достаточно?(

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  4. udaff 02.07.2019 15:04 # udaff
    Вот мне интересно, они что там в Арсенале реально рассчитывали, что Пеллас примет их предложение?

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