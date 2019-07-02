"Юнайтед" все еще надеется заключить новый контракт с Де Хеа

"Манчестер Юнайтед" все еще надеется заключить новый контракт со своим голкипером Давидом Де Хеа.

На текущей неделе Де Хеа вступил в заключительные 12 месяцев по своему действующему контракту, причем "Юнайтед" использовал свою опцию по продлению этого соглашения на один год еще в ноябре.



Многие месяцы переговоров пока не позволили сторонам достичь компромисса. Кажется, что это безвыходная ситуация может заставить "красных дьяволов" продать своего первого номера.



Однако The Guardian утверждает, что исполнительный директор "Юнайтед" Эд Вудворд и Мэтт Джадж, руководитель департамента корпоративных вопросов, оптимистично оценивают свои шансы преодолеть существующие разногласия.



Если 28-летний испанец согласится связать свое будущее с "дьяволами", то увеличит свою зарплату примерно до 290 тысяч фунтов в неделю. Боссы "Юнайтед" рассчитывают совершить прорыв в переговорах в ближайшее время, иначе под занавес лета клуб действительно может задуматься о продаже Де Хеа.