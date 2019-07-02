"Юнайтед" стал лидером в борьбе за Магуайра
"Манчестер Юнайтед" вышел вперед в борьбе за Харри Магуайра, улучшив свое предложение по защитнику "Лестера" до 70 миллионов фунтов.
Как известно, Магуайр является целью номер один по укреплению центра обороны и для "Юнайтед", и для их соседей из "Манчестер Сити".
Однако у Харри есть долгосрочный контракт, вдобавок он счастлив на Кинг Пауэр", поэтому "лисы" заняли жесткую позицию в отношении своей звезды и готовы отпустить Магуайра из клуба только в статусе самого дорогого защитника мира.
По информации Sky Sports, ближе всего к согласованию стоимости 26-летнего игрока сборной Англии приблизились "красные дьяволы", хотя компромисс по-прежнему не достигнут.
Отметим, что в воскресенье "Юнайтед" улетает в предсезонное турне по Австралии, а "Лестер" отправляется на тренировочный сбор во Французские Альпы, и в идеале двум клубам хотелось бы договориться до того времени.
02.07.2019 13:00
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Абсолютно средний защ. Типичный пример пиара игрока английской прессой
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Однозначно нужен! Он классный. Его и Диопа получить бы.
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Магуайр весьма неплохой защитник, и в атаке при стандартах от него польза есть. Вопрос в том, на столько ли необходим клубу этот игрок, чтобы башлять за него такую сумму?
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Магуайр, пфф....
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