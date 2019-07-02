"Юнайтед" стал лидером в борьбе за Магуайра

Харри Магуайр "Манчестер Юнайтед" вышел вперед в борьбе за Харри Магуайра, улучшив свое предложение по защитнику "Лестера" до 70 миллионов фунтов.

Как известно, Магуайр является целью номер один по укреплению центра обороны и для "Юнайтед", и для их соседей из "Манчестер Сити".

Однако у Харри есть долгосрочный контракт, вдобавок он счастлив на Кинг Пауэр", поэтому "лисы" заняли жесткую позицию в отношении своей звезды и готовы отпустить Магуайра из клуба только в статусе самого дорогого защитника мира.

По информации Sky Sports, ближе всего к согласованию стоимости 26-летнего игрока сборной Англии приблизились "красные дьяволы", хотя компромисс по-прежнему не достигнут.

Отметим, что в воскресенье "Юнайтед" улетает в предсезонное турне по Австралии, а "Лестер" отправляется на тренировочный сбор во Французские Альпы, и в идеале двум клубам хотелось бы договориться до того времени.


Метки Лестер, Магуайр, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 02.07.2019 13:00

Количество просмотров Просмотров: 743

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. premier-league 02.07.2019 13:38 # premier-league
    Абсолютно средний защ. Типичный пример пиара игрока английской прессой

    (ответить)

  2. manushechka 02.07.2019 13:32 # manushechka
    Однозначно нужен! Он классный. Его и Диопа получить бы.

    (ответить)

  3. udaff 02.07.2019 13:14 # udaff
    Магуайр весьма неплохой защитник, и в атаке при стандартах от него польза есть. Вопрос в том, на столько ли необходим клубу этот игрок, чтобы башлять за него такую сумму?

    (ответить)

  4. qwerd 02.07.2019 13:06 # qwerd
    Магуайр, пфф....

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: