"Юнайтед" стал лидером в борьбе за Магуайра

"Манчестер Юнайтед" вышел вперед в борьбе за Харри Магуайра, улучшив свое предложение по защитнику "Лестера" до 70 миллионов фунтов.

Как известно, Магуайр является целью номер один по укреплению центра обороны и для "Юнайтед", и для их соседей из "Манчестер Сити".



Однако у Харри есть долгосрочный контракт, вдобавок он счастлив на Кинг Пауэр", поэтому "лисы" заняли жесткую позицию в отношении своей звезды и готовы отпустить Магуайра из клуба только в статусе самого дорогого защитника мира.



По информации Sky Sports, ближе всего к согласованию стоимости 26-летнего игрока сборной Англии приблизились "красные дьяволы", хотя компромисс по-прежнему не достигнут.



Отметим, что в воскресенье "Юнайтед" улетает в предсезонное турне по Австралии, а "Лестер" отправляется на тренировочный сбор во Французские Альпы, и в идеале двум клубам хотелось бы договориться до того времени.