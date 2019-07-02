Снодграсс продлил контракт с "Вест Хэмом"

Полузащитник "Вест Хэма" Роберт Снодграсс продлил контракт со своим клубом на один год.

В минувшем сезоне Снодграсс сыграл 38 матчей за "молотобойцев" с учетом всех соревнований. Роберт был в заявке команды на каждый поединок Премьер-Лиги, за исключением двух, которые он пропустил из-за дисквалификации.



Своими двумя голами и девятью результативными передачами 31-летний шотландец убедил главного тренера "Вест Хэма" Мануэля Пеллегрини, что заслуживает остаться в клубе подольше.



Таким образом, теперь будущее Роберта с "Вест Хэмом" связано до июня 2021. Вдобавок контракт экс-полузащитника "Халла", "Норвича" и "Лидса" по-прежнему предусматривает опцию продления на 12 месяцев.