"Тоттенхэм" совершил свое первое приобретение с января 2018

Джек Кларк "Тоттенхэм" совершил свое первое за 517 последних дней приобретение, подписав юного вингера "Лидса" Джека Кларка. Сделка оценивается в 10 миллионов фунтов.

Впрочем, даже это приобретение — только номинальное. Заключив со "шпорами" контракт до 2023 года, теперь Кларк возвращается в "Лидс", где проведет сезон 2019/20 на правах аренды.

18-летний англичанин является воспитанником академии "Лидса", сыграв 25 матчей за команду Марсело Бьелсы в минувшем сезоне. Именно Джек был признан молодым Игроком Года у "белых".

"Я рад присоединиться к "Тоттенхэму", а что касается моих краткосрочных планов, я постараюсь сделать все возможное, чтобы помочь "Лидсу" выйти в Премьер-Лигу", — сообщил Кларк.


Метки аренда, Кларк, Лидс, Тоттенхэм, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 02.07.2019 12:15

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  1. chebrec 02.07.2019 13:18 # chebrec
    Ну все можно ещё на 517 дней то закрыть

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  2. manutd-20champ 02.07.2019 12:54 # manutd-20champ
    хорош пацан, будущий топарь.

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  3. ilovemanutd 02.07.2019 12:20 # ilovemanutd
    У Почеттино любой заиграет

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  4. grafters 02.07.2019 12:18 # grafters
    Збс. Добро пожаловать, Джек

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