"Тоттенхэм" совершил свое первое приобретение с января 2018

"Тоттенхэм" совершил свое первое за 517 последних дней приобретение, подписав юного вингера "Лидса" Джека Кларка. Сделка оценивается в 10 миллионов фунтов.

Впрочем, даже это приобретение — только номинальное. Заключив со "шпорами" контракт до 2023 года, теперь Кларк возвращается в "Лидс", где проведет сезон 2019/20 на правах аренды.



18-летний англичанин является воспитанником академии "Лидса", сыграв 25 матчей за команду Марсело Бьелсы в минувшем сезоне. Именно Джек был признан молодым Игроком Года у "белых".



"Я рад присоединиться к "Тоттенхэму", а что касается моих краткосрочных планов, я постараюсь сделать все возможное, чтобы помочь "Лидсу" выйти в Премьер-Лигу", — сообщил Кларк.