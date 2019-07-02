Бенитес возглавил "Далянь Ифан"
Бывший наставник "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес официально возглавил китайский клуб "Далянь Ифан".
Напомним, 30 июня у Бенитеса истек контракт с "Ньюкаслом". По собственному признанию, Рафаэль хотел остаться на "Сент-Джеймс Парк", однако руководство клуба не поддержало его планы на будущее.
59-летний испанец недолго оставался без работы и уже сегодня был представлен в качестве нового главного тренера "Далянь Ифан". Рафаэль достался клубу из Китая без какой-либо компенсации.
Как сообщает Daily Mail, 11-я команда прошлого сезона китайской Суперлиги будет платить Бенитесу 12 миллионов фунтов в год — в два раза больше, чем Рафаэль получал в "Ньюкасле".
В "Далянь Ифан" экс-наставник "Челси" и "Ливерпуля" будет работать с такими известными в Европе игроками, как Янник Карраско и Марек Хамшик.
After a long path... We start a new challenge! I´m happy to begin this new project with Dalian Yifang. #ChinaSuperleague #China #DalianYifang #NewChallenge #NewChapter pic.twitter.com/YLwd46bpjh— Rafa Benitez Web (@rafabenitezweb) 2 июля 2019 г.
02.07.2019 12:00
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Последние комментарии:
Правильно, руби бабло пока можешь это позволить.
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в 59 заканчивать карьеру тренера? понятно.
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Топарь, конкретный ответ Эшли))) так ему и надо! Удачи Бене в Китайской суперлиге.
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