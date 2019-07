Бенитес возглавил "Далянь Ифан"

Бывший наставник "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес официально возглавил китайский клуб "Далянь Ифан".

Напомним, 30 июня у Бенитеса истек контракт с "Ньюкаслом". По собственному признанию, Рафаэль хотел остаться на "Сент-Джеймс Парк", однако руководство клуба не поддержало его планы на будущее.



59-летний испанец недолго оставался без работы и уже сегодня был представлен в качестве нового главного тренера "Далянь Ифан". Рафаэль достался клубу из Китая без какой-либо компенсации.



Как сообщает Daily Mail, 11-я команда прошлого сезона китайской Суперлиги будет платить Бенитесу 12 миллионов фунтов в год — в два раза больше, чем Рафаэль получал в "Ньюкасле".



В "Далянь Ифан" экс-наставник "Челси" и "Ливерпуля" будет работать с такими известными в Европе игроками, как Янник Карраско и Марек Хамшик.





After a long path... We start a new challenge! I´m happy to begin this new project with Dalian Yifang. #ChinaSuperleague #China #DalianYifang #NewChallenge #NewChapter pic.twitter.com/YLwd46bpjh