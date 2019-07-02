Бенитес возглавил "Далянь Ифан"

Рафаэль Бенитес Бывший наставник "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес официально возглавил китайский клуб "Далянь Ифан".

Напомним, 30 июня у Бенитеса истек контракт с "Ньюкаслом". По собственному признанию, Рафаэль хотел остаться на "Сент-Джеймс Парк", однако руководство клуба не поддержало его планы на будущее.

59-летний испанец недолго оставался без работы и уже сегодня был представлен в качестве нового главного тренера "Далянь Ифан". Рафаэль достался клубу из Китая без какой-либо компенсации.

Как сообщает Daily Mail, 11-я команда прошлого сезона китайской Суперлиги будет платить Бенитесу 12 миллионов фунтов в год — в два раза больше, чем Рафаэль получал в "Ньюкасле".

В "Далянь Ифан" экс-наставник "Челси" и "Ливерпуля" будет работать с такими известными в Европе игроками, как Янник Карраско и Марек Хамшик.


Метки Бенитес, Далянь Ифан, Ньюкасл

Автор mihajlo   

Дата 02.07.2019 12:00

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  1. redevilsfun 02.07.2019 13:16 # redevilsfun
    Правильно, руби бабло пока можешь это позволить.

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  2. gerrard08 02.07.2019 12:34 # gerrard08
    в 59 заканчивать карьеру тренера? понятно.

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  3. arhangel777 02.07.2019 12:17 # arhangel777
    Топарь, конкретный ответ Эшли))) так ему и надо! Удачи Бене в Китайской суперлиге.

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