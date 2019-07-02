Светская хроника за вторник
"Манчестер Юнайтед" хочет перехватить Джовани Ло Чельсо. Даниэль Старридж перейдет в "Рейнджерс". "Лидс" станет "младшим братом" ПСЖ. Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.
Предложение "Манчестер Юнайтед" в 31 миллион фунтов о покупке полузащитника Бруну Фернандеша было отклонено "Спортингом". (Gazzetta dello Sport)
"Юнайтед" договорился со "Спортингом" по Фернандешу. (The Sun)
"Юнайтед" "очень заинтересован" в полузащитнике "Реал Бетис" Джовани Ло Чельсо, на которого также претендует "Тоттенхэм". (Marca)
"Севилья" попытается удержать Виссама Бен Йеддера от перехода в "Юнайтед", предложив нападающему новый контракт. (Colina de Nervion)
Первым приобретением "Манчестер Сити" в это окно должен стать 18-летний вингер "Спортинга" Фелиш Коррея. (The Times)
Нападающий "Гремио" Эвертон Соарес не перейдет в "Сити" этим летом. (Zero Hora)
Полузащитник "Лиона" Танги Ндомбеле сегодня проходит медицинское обследование в "Тоттенхэме". (Daily Mail)
"Лион" предложил двухлетний контракт капитану "Арсенала" Лорану Косьелни. (Foot Mercato)
"Арсенал" готов предложить 12 млн. фунтов за 22-летнего нападающего "Халла" Джаррода Боуэна. (The Sun)
"Арсенал" хочет растянуть оплату 40 млн. фунтов за вингера "Кристал Пэлас" Уилфрида Заху на несколько лет. (Daily Mail)
"Кристал Пэлас" планирует купить за 5 млн. фунтов защитника "Арсенала" Карла Дженкинсона на замену Аарону Ван-Биссаке. (The Sun)
"Рейнджерс" — фаворит в борьбе за бывшего нападающего "Ливерпуля" Даниэля Старриджа. (Daily Record)
Другое
После назначения главным тренером "Челси" Фрэнк Лэмпард объединит первую команду с академией. (The Telegraph)
Гвинейский полузащитник "Ливерпуля" Наби Кейта вернулся с травмой с Кубка Африки и теперь рискует пропустить старт нового сезона. (Daily Mirror)
Новички "Юнайтед" Даниэль Джеймс и Аарон Ван-Биссака взяли 21-й и 29-й номера, соответственно. (Evening Standard)
Защитник Александр Зинченко сменил игровой номер в "Сити" на 11-й. (Manchester Evening News)
Игроки "Ливерпуля" Алиссон и Алекс Окслейд-Чемберлен тоже сменили номера — на 1-й и 15-й, соответственно. (Daily Mirror)
Премьер-Лига начинает расследование в отношении "Астон Виллы", которая продала свой стадион "Вилла Парк" за 56.7 млн. фунтов, чтобы соответствовать правилам ФФП. (The Times)
Катарские владельцы ПСЖ сделают "Лидс" "младшим братом" парижского клуба. (Le Parisien)
Полузащитник "Юнайтед" Поль Погба загрузил 88 историй в инстаграме за 24 часа. (Goal)
02.07.2019 11:00
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Последние комментарии:
Даже мировой минздрав признал, что трупы животных вызывают рак еще в 15-м году.
Но падальщики как ватники - неизлечимы..
Хотя радует, что минимум миллиард людей питаеться пищей без гниющих кусков трупной плоти, невинно убитых животных.
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Про Заху ор выше гор
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Привет, красные.
Жизнь циклична, и вот моё время в любимом Ливерпуле подошло к концу. К этому моменту мне хотелось бы поблагодарить всю Ливерпульскую семью: моих дорогих товарищей по команде, с которыми я разделил эти пять чудесных лет и которых всегда буду считать частью своей семьи, и, конечно же, владельцев, директоров, тренерский штаб, докторов, физиотерапевтов и всех членов клуба.
Спасибо за то, что сделали меня лучше, как футболиста, и, что важнее всего, как человека; что помогли мне исполнить одну детскую мечту и поднять над головою кубок Лиги чемпионов, и, тем самым, стать маленькой частью истории этого великого клуба.
Я благодарен городу, что принял меня, как своего, с первого дня здесь, и который я всегда буду вспоминать, глядя на моего сына Альберто-младшего, настоящего ливерпудлианца.
Наконец, огромное спасибо невероятным болельщикам клуба, которые всегда поддерживали меня. Я желаю всем в Ливерпуле больших успехов. Куда бы меня не завела отсюда жизнь, я всегда буду хранить это в сердце и навсегда останусь болельщиком клуба.
You'll Never Walk Alone
Альберто Морено.
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Ничего интересного.
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Сначала отпишусь, потом прочту, потом если будет что-то интересное отпишусь.
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итак, выберите сильнейший дуэт
young thug & future
asap rocky & asap ferg
offset & 21 savage
travis scott & quavo
gunna & lil baby
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Источник: http://fapl.ru/posts/71778/?c=1#c6931771
мля пи3дос, выберите суки, как будто не слушаете их
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здорова, братья захи
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вот ло чолси норм варик
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Ливерпуль - чемпион.
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