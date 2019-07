Светская хроника за вторник

"Манчестер Юнайтед" хочет перехватить Джовани Ло Чельсо. Даниэль Старридж перейдет в "Рейнджерс". "Лидс" станет "младшим братом" ПСЖ. Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.

Предложение "Манчестер Юнайтед" в 31 миллион фунтов о покупке полузащитника Бруну Фернандеша было отклонено "Спортингом". (Gazzetta dello Sport)



"Юнайтед" договорился со "Спортингом" по Фернандешу. (The Sun)



"Юнайтед" "очень заинтересован" в полузащитнике "Реал Бетис" Джовани Ло Чельсо, на которого также претендует "Тоттенхэм". (Marca)



"Севилья" попытается удержать Виссама Бен Йеддера от перехода в "Юнайтед", предложив нападающему новый контракт. (Colina de Nervion)



Первым приобретением "Манчестер Сити" в это окно должен стать 18-летний вингер "Спортинга" Фелиш Коррея. (The Times)



Нападающий "Гремио" Эвертон Соарес не перейдет в "Сити" этим летом. (Zero Hora)



Полузащитник "Лиона" Танги Ндомбеле сегодня проходит медицинское обследование в "Тоттенхэме". (Daily Mail)



"Лион" предложил двухлетний контракт капитану "Арсенала" Лорану Косьелни. (Foot Mercato)



"Арсенал" готов предложить 12 млн. фунтов за 22-летнего нападающего "Халла" Джаррода Боуэна. (The Sun)



"Арсенал" хочет растянуть оплату 40 млн. фунтов за вингера "Кристал Пэлас" Уилфрида Заху на несколько лет. (Daily Mail)



"Кристал Пэлас" планирует купить за 5 млн. фунтов защитника "Арсенала" Карла Дженкинсона на замену Аарону Ван-Биссаке. (The Sun)



"Рейнджерс" — фаворит в борьбе за бывшего нападающего "Ливерпуля" Даниэля Старриджа. (Daily Record)



Другое



После назначения главным тренером "Челси" Фрэнк Лэмпард объединит первую команду с академией. (The Telegraph)



Гвинейский полузащитник "Ливерпуля" Наби Кейта вернулся с травмой с Кубка Африки и теперь рискует пропустить старт нового сезона. (Daily Mirror)



Новички "Юнайтед" Даниэль Джеймс и Аарон Ван-Биссака взяли 21-й и 29-й номера, соответственно. (Evening Standard)



Защитник Александр Зинченко сменил игровой номер в "Сити" на 11-й. (Manchester Evening News)



Игроки "Ливерпуля" Алиссон и Алекс Окслейд-Чемберлен тоже сменили номера — на 1-й и 15-й, соответственно. (Daily Mirror)



Премьер-Лига начинает расследование в отношении "Астон Виллы", которая продала свой стадион "Вилла Парк" за 56.7 млн. фунтов, чтобы соответствовать правилам ФФП. (The Times)



Катарские владельцы ПСЖ сделают "Лидс" "младшим братом" парижского клуба. (Le Parisien)



Полузащитник "Юнайтед" Поль Погба загрузил 88 историй в инстаграме за 24 часа. (Goal)