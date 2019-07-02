Брат Захи: "Пэлас" обещал отпустить Уилфрида"
Брат вингера Уилфрида Захи призвал "Кристал Пэлас" сдержать свое слово и опустить игрока в "Арсенал".
Накануне издание Sky Sports сообщило, что "Арсенал" начал торги по игроку сборной Кот-д'Ивуара, предложив "Пэлас" 40 миллионов фунтов в качестве компенсации.
По информации Daily Mail, которому Заха дал эксклюзивное интервью еще в мае и публично сообщил о желании уйти на повышение, официального предложения пока не поступало, но Уилфрид действительно является целью номер один для "канониров".
И хотя "орлы" оценивают свою звезду в 80 млн. фунтов, брат Захи надеется, что два клуба в кратчайшие сроки договорятся — как и было обещано.
"Уилфрид провел два очень хороших периода в "Кристал Пэлас", и они многого добились вместе. Сыграв важную роль в выходе "Пэлас" в Премьер-Лигу, он отправился в "Манчестер Юнайтед", а затем вернулся и помог им упрочить свое положение в Премьер-Лиге".
"В "Кристал Пэлас" мне сказали, что если снова появится возможность, чтобы он он отправился в клуб, который регулярно выступает в еврокубках, они не будут препятствовать переходу Уилфриду на этот уровень, потому что они знают, что Уилфрид не может реализовать все свои амбиции в "Пэлас".
"Они сказали, что если появится такого рода возможность, они не будут стоять у него на пути. Мы надеемся, что они сдержат слово и быстро договорятся с "Арсеналом", во благо будущего Уилфрида", — сообщил Юдикаэль Заха Daily Mail.
02.07.2019 10:00
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Последние комментарии:
"Пэлас" обещал опустить Уилфрида"
Источник: http://fapl.ru/posts/71783/?c=1#c6931797
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Какой же наивняк
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Мде...
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Отпустит.....................
миша соберись
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