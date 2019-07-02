"Юнайтед" надеется купить Лонгстаффа к концу недели

"Манчестер Юнайтед" надеется приобрести полузащитника "Ньюкасла" Шона Лонгстаффа до конца текущей недели.

Завершив переход защитника Аарона Ван-Биссаки из "Кристал Пэлас" стоимостью 50 миллионов фунтов, теперь "красные дьяволы" сосредоточат свое внимание на переговорах по Лонгстаффу.



Как сообщает The Telegraph, главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер надеется, что получит Шона в свое распоряжение до воскресенья, когда "дьяволы" улетают в предсезонное турне по Америке.



Ожидается, что суммы около 25 млн. фунтов будет достаточно, чтобы "сороки" согласились отпустить свою молодую звезду. Сам Лонгстафф тоже должен быть открыт к уходу из "Ньюкасла", особенно после громкого хлопка дверью Рафаэля Бенитеса.



До воскресенья Сульшер также собирается поговорить с Полем Погба, который возвращается из отпуска в воскресенье. Если французу суждено уйти, "Юнайтед" постарается купить еще одного полузащитника этим летом, в придачу к 21-летнему Лонгстаффу.