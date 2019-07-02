Бенитес остался бы в "Ньюкасле", если бы получил поддержку

Рафаэль Бенитес заявил, что остался бы главным тренером "Ньюкасла", если бы владелец клуба Майк Эшли поддержал его.

Так и не сумев договориться с "сороками" о новой сделке, теперь Бенитес, если верить прессе, продолжит свою тренерскую карьеру в Китае.



Однако Рафаэль оставил работу на "Сент-Джеймс Парк" не из-за жажды денег. Испанец уверяет, что "Ньюкасл" был его приоритетом.



"Я просто слегка расстроен, что не смог подняться выше. Я хотел остаться — на 100 процентов. Я хотел развивать проект. Однако для этого тебе необходимы инструменты. Если бы люди во главе клуба разделяли те же идеи, я бы до сих пор был там", — сообщил Бенитес The Times.



Рафаэль также поведал, что за все три с лишним года работы в "Ньюкасле" встречался с Эшли лишь четыре или пять раз.