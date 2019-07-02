Рэшфорду больно от проблем "Юнайтед"

Нападающий Маркус Рэшфорд признался, что испытывает боль от того, в каком положении находится "Манчестер Юнайтед" сейчас.

Команда Оле Гуннара Сульшера демонстрировала просто удручающие результаты в концовке минувшего сезона, финишировав на шестом месте в Премьер-Лиге — без трофеев и без путевки в Лигу Чемпионов.



Как воспитанник и фанат "Юнайтед", Рэшфорд особенно сложно переживает проблемы родного клуба. Однако в понедельник Маркус заключил новый контракт и теперь жаждет помочь "красным дьяволам" вернуть былое величие.



"Я испытываю сильные ощущения от подписания нового контракта, это огромная гордость для меня. "Манчестер Юнайтед" — это одна большая семья. У некоторых клубов этого нет — они являются просто футбольным клубом. Поэтому для меня "Манчестер Юнайтед" — это больше, чем футбольный клуб".



"Будучи фанатом клуба, я испытываю другие эмоции. Скажем, когда мы проигрываем матч, это влияет на меня сильнее, потому что я фанат. Мне больно каждый день от нашего текущего положения в сравнении с тем, что было в прежние времена. Я использую эту боль как мотивацию. Это делает меня более целеустремленным к тому, чтобы вернуть клуб на заслуженное место".



"Я не хочу ничего сильнее, чем видеть, как этот клуб снова выигрывает Премьер-Лигу, снова выигрывает Лигу Чемпионов. Каждый здесь заслуживает гораздо, гораздо большего, чем мы даем им прямо сейчас. Заслуживают не только болельщики, но и клуб сам по себе".



"Они не заслуживают того, в каком положении мы сейчас. Будучи игроками, мы должны использовать эту возможность, чтобы заставить забыть последние пять-шесть лет и вернуть клуб в колею", — сообщил Рэшфорд The Times.