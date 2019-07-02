"Челси" продал своего главного старожила

Томаш Калас "Челси" объявил о прощании со своим главным старожилом из нынешнего состава в лице защитника Томаша Каласа, который был продан в "Бристоль Сити" за 5.3 млн. фунтов.

Калас присоединился к "синим" еще 17-летним юношей в 2010 году. С тех пор Томаш сыграл лишь четыре официальных матча за лондонский клуб — все в сезоне 2013/14.

Самый запоминающийся матч Каласа за "Челси" — это, конечно, победа "синих" над "Ливерпулем" на "Энфилде" со счетом 0:2 в апреле 2014, когда "красные" допустили роковую осечку и впоследствии остались без титула Премьер-Лиги.

В остальное время Томаш скитался по арендам и сейчас, наконец, решил совсем разорвать отношения с "Челси". Так 26-летний чех заключил контракт на четыре года с "Бристоль Сити" из Чемпионшипа.

Калас стал не только рекордным приобретением в истории "Бристоль Сити", но и самым высокооплачиваемым игроком команды, за которую он провел 41 матч в минувшем сезоне на правах аренды.


Метки Бристоль Сити, Калас, трансферы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 02.07.2019 06:00

Количество просмотров Просмотров: 1267

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. gio 02.07.2019 07:02 # gio
    Легенда скаузеров, играл на поле во времена скольжения легенды

    (ответить)

  2. januzaj00 02.07.2019 06:52 # januzaj00
    Еба, такого амбала упустили

    (ответить)

  3. pistolero-lfc 02.07.2019 06:05 # pistolero-lfc
    Нихуя у щольсе есть этот мощный куколд, а они продают его в самом расцвете сил, лул

    (ответить)

  4. chelsiukpro 02.07.2019 06:05 # chelsiukpro
    Не Калас разарвал отношения а Челси поняли что нех.я хорошего в нём нету. Уже 26 а дальше только хуже

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: