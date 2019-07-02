"Челси" продал своего главного старожила

"Челси" объявил о прощании со своим главным старожилом из нынешнего состава в лице защитника Томаша Каласа, который был продан в "Бристоль Сити" за 5.3 млн. фунтов.

Калас присоединился к "синим" еще 17-летним юношей в 2010 году. С тех пор Томаш сыграл лишь четыре официальных матча за лондонский клуб — все в сезоне 2013/14.



Самый запоминающийся матч Каласа за "Челси" — это, конечно, победа "синих" над "Ливерпулем" на "Энфилде" со счетом 0:2 в апреле 2014, когда "красные" допустили роковую осечку и впоследствии остались без титула Премьер-Лиги.



В остальное время Томаш скитался по арендам и сейчас, наконец, решил совсем разорвать отношения с "Челси". Так 26-летний чех заключил контракт на четыре года с "Бристоль Сити" из Чемпионшипа.



Калас стал не только рекордным приобретением в истории "Бристоль Сити", но и самым высокооплачиваемым игроком команды, за которую он провел 41 матч в минувшем сезоне на правах аренды.