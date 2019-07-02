Фрэнк Лэмпард согласовал контракт с "Челси"

Фрэнк Лэмпард Фрэнк Лэмпард согласовал условия трехлетнего контракта с "Челси" и будет представлен в качестве главного тренера "синих" в ближайшие 48 часов.

В понедельник Лэмпард должен был начать предсезонную подготовку в "Дерби", однако с разрешения руководства "баранов" Фрэнк смог отсрочить возвращение из отпуска, чтобы завершить переговоры с "Челси", который находился в поисках замены для Маурицио Сарри.

Как сообщают Daily Mail и Daily Mirror, позже днем Лэмпард все-таки достиг договоренности с "Челси" — и по условиям личного контракта, и по сферам влияния.

Ожидается, что теперь 41-летний англичанин заключит трудовой договор с "синими" до июня 2022. Зарплата Лэмпарда на "Стэмфорд Бридж" составит 4 миллиона фунтов в год, но Фрэнку будет положен внушительный бонус за сохранение клуба в Лиге Чемпионов.

Таким образом, Лэмпард станет первым английским рулевым "Челси" за все то время, что клубом владеет Роман Абрамович. И впервые при российском олигархе "синие" не смогут покупать игроков — их трансферный запрет продлится до конца января 2020.

Добавим, что Лэмпард является лучшим бомбардиром в истории "Челси" с 211 голами, завоевав 11 больших трофеев с "синими" в качестве игрока.



Метки Дерби, Лэмпард, Челси

Автор mihajlo   

Дата 02.07.2019 01:15

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Последние комментарии:




  1. reams 02.07.2019 01:31 # reams
    а вот и псина вернулась на место, ну, полгода точно отработает, а там как обычно

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  2. van-der-slav 02.07.2019 01:27 # van-der-slav
    через 48 часов назначат, через 48 месяцев (в лучшем случае) уволят. не пытаюсь обосрать лэмпарда, просто это же абрамович

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  3. van-dijk 02.07.2019 01:27 # van-dijk
    Удачи Челси в ЧШ.

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  4. meshuggah 02.07.2019 01:24 # meshuggah
    Збс, теперь до начала эйпиэл на фаплю можно не заходить

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  5. vertigo-92 02.07.2019 01:21 # vertigo-92
    Знай пидораса в лицо, он развалил некогда великий щольсо сосари

    P.S Уволят до боксинг дэй)

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  6. superglor 02.07.2019 01:19 # superglor
    Подборка мнений фанатов Щольче о сутулой легенде после того как вскрылся контракт с Сити

    09.01.2015 00:58 #
    pluish77

    вот иуда, тридцать серебренников от шитиков ему поперек горла станут...сука

    09.01.2015 03:42 #
    johnny1905

    шалава. кусок гомна.

    10.01.2015 09:04 #
    hazarchik

    Продажная шкура

    10.01.2015 12:25 #
    gufak

    Пиздабол года

    10.01.2015 13:01 #
    chelsea-soul

    Легенда, блин. Оказался обычным чмошным рвачем.

    10.01.2015 13:58 #
    battersy

    Вместо современной столицы выбрал грязный город на северо-западе Англии. Лох ска! Жозе сразу увидел в нём черты шл*хи, поэтому и сплавил инвалида.

    10.01.2015 16:37 #
    hazarchik

    Пошел нахой собака

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  7. mafia 02.07.2019 01:18 # mafia
    нассал в рот джерарду

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