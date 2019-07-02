Фрэнк Лэмпард согласовал контракт с "Челси"

Фрэнк Лэмпард согласовал условия трехлетнего контракта с "Челси" и будет представлен в качестве главного тренера "синих" в ближайшие 48 часов.

В понедельник Лэмпард должен был начать предсезонную подготовку в "Дерби", однако с разрешения руководства "баранов" Фрэнк смог отсрочить возвращение из отпуска, чтобы завершить переговоры с "Челси", который находился в поисках замены для Маурицио Сарри.



Как сообщают Daily Mail и Daily Mirror, позже днем Лэмпард все-таки достиг договоренности с "Челси" — и по условиям личного контракта, и по сферам влияния.



Ожидается, что теперь 41-летний англичанин заключит трудовой договор с "синими" до июня 2022. Зарплата Лэмпарда на "Стэмфорд Бридж" составит 4 миллиона фунтов в год, но Фрэнку будет положен внушительный бонус за сохранение клуба в Лиге Чемпионов.



Таким образом, Лэмпард станет первым английским рулевым "Челси" за все то время, что клубом владеет Роман Абрамович. И впервые при российском олигархе "синие" не смогут покупать игроков — их трансферный запрет продлится до конца января 2020.



Добавим, что Лэмпард является лучшим бомбардиром в истории "Челси" с 211 голами, завоевав 11 больших трофеев с "синими" в качестве игрока.