Фрэнк Лэмпард согласовал контракт с "Челси"
Фрэнк Лэмпард согласовал условия трехлетнего контракта с "Челси" и будет представлен в качестве главного тренера "синих" в ближайшие 48 часов.
В понедельник Лэмпард должен был начать предсезонную подготовку в "Дерби", однако с разрешения руководства "баранов" Фрэнк смог отсрочить возвращение из отпуска, чтобы завершить переговоры с "Челси", который находился в поисках замены для Маурицио Сарри.
Как сообщают Daily Mail и Daily Mirror, позже днем Лэмпард все-таки достиг договоренности с "Челси" — и по условиям личного контракта, и по сферам влияния.
Ожидается, что теперь 41-летний англичанин заключит трудовой договор с "синими" до июня 2022. Зарплата Лэмпарда на "Стэмфорд Бридж" составит 4 миллиона фунтов в год, но Фрэнку будет положен внушительный бонус за сохранение клуба в Лиге Чемпионов.
Таким образом, Лэмпард станет первым английским рулевым "Челси" за все то время, что клубом владеет Роман Абрамович. И впервые при российском олигархе "синие" не смогут покупать игроков — их трансферный запрет продлится до конца января 2020.
Добавим, что Лэмпард является лучшим бомбардиром в истории "Челси" с 211 голами, завоевав 11 больших трофеев с "синими" в качестве игрока.
02.07.2019 01:15
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Последние комментарии:
а вот и псина вернулась на место, ну, полгода точно отработает, а там как обычно
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через 48 часов назначат, через 48 месяцев (в лучшем случае) уволят. не пытаюсь обосрать лэмпарда, просто это же абрамович
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Удачи Челси в ЧШ.
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Збс, теперь до начала эйпиэл на фаплю можно не заходить
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Знай пидораса в лицо, он развалил некогда великий щольсо сосари
P.S Уволят до боксинг дэй)
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Подборка мнений фанатов Щольче о сутулой легенде после того как вскрылся контракт с Сити
09.01.2015 00:58 #
pluish77
вот иуда, тридцать серебренников от шитиков ему поперек горла станут...сука
09.01.2015 03:42 #
johnny1905
шалава. кусок гомна.
10.01.2015 09:04 #
hazarchik
Продажная шкура
10.01.2015 12:25 #
gufak
Пиздабол года
10.01.2015 13:01 #
chelsea-soul
Легенда, блин. Оказался обычным чмошным рвачем.
10.01.2015 13:58 #
battersy
Вместо современной столицы выбрал грязный город на северо-западе Англии. Лох ска! Жозе сразу увидел в нём черты шл*хи, поэтому и сплавил инвалида.
10.01.2015 16:37 #
hazarchik
Пошел нахой собака
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нассал в рот джерарду
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