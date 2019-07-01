Виейра не собирается в "Ньюкасл"

Бывший полузащитник "Арсенала" и "Манчестер Сити" Патрик Виейра исключил возвращение в английский футбол, заявив, что хочет остаться главным тренером "Ниццы".

После того, как Рафаэль Бенитес покинул "Ньюкасл", в прессе появилась информация о том, что "сороки" планируют пригласить на его место специалиста с опытом в Премьер-Лиге. В качестве одного из кандидатов назывался Виейра, выступавший девять лет за "Арсенал", прежде чем завершить игровую карьеру в "Сити".



Получив первичные тренерские навыки в академии "горожан", в 2016 Патрик отправился в "Нью-Йорк Сити". Спустя два года Виейра возглавил "Ниццу", которая в первом же сезоне под его руководством заняла седьмое место в Лиге 1.



Однако чемпион Мира в составе сборной Франции не готов оставить свой нынешний клуб уже после одного сезона.



"У меня долгосрочные планы в отношении "Ниццы". Я не собираюсь никуда уходить".



"Я всегда хорошо себя чувствовал здесь в окружении этих людей. Я не представляю себя нигде, кроме "Ниццы", — цитирует Виейра Goal.