Фекир предложен "Арсеналу" за 30 млн. фунтов

Набиль Фекир "Арсеналу" была предложена возможность приобрести плеймейкера "Лиона" Набиля Фекира всего за 30 миллионов фунтов.

Всего лишь год назад Фекир был на пороге перехода в "Ливерпуль" за 53 млн. фунтов, однако сделка сорвалась в последний момент — предположительно, из-за возникших после медицинского обследования опасений насчет состояния колена Набиля.

С тех пор Фекир не стал моложе или здоровее, а вдобавок отказался от нового контракта и уже вступил в заключительные 12 месяцев по действующему соглашению с "Лионом".

В сложившейся ситуации "Лион" вынужден активно искать покупателя на Набиля, который в этом месяце отмечает 26-летие. Одним из клубов, которым был предложен игрок сборной Франции, и является "Арсенал", утверждает Daily Mirror.

"Канониры" могут увидеть в Фекире альтернативный и более доступный вариант Уилфриду Захе, за которого они сегодня предложили "Кристал Пэлас" 40 миллионов фунтов.


Метки Арсенал, Лион, Фекир

Автор mihajlo   

Дата 01.07.2019 22:00

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  1. lfcynwa 01.07.2019 22:24 # lfcynwa
    Дэйли миррор
    Фу постить эту парашу вообще

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  2. dom1no 01.07.2019 22:01 # dom1no
    Собственно про что я днем и говорил, Фекирчик нах не кому не сдался, не удивлюсь если аснал отдаст 30 и Фекирчик тут же связки порвет

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