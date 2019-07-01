Фекир предложен "Арсеналу" за 30 млн. фунтов

"Арсеналу" была предложена возможность приобрести плеймейкера "Лиона" Набиля Фекира всего за 30 миллионов фунтов.

Всего лишь год назад Фекир был на пороге перехода в "Ливерпуль" за 53 млн. фунтов, однако сделка сорвалась в последний момент — предположительно, из-за возникших после медицинского обследования опасений насчет состояния колена Набиля.



С тех пор Фекир не стал моложе или здоровее, а вдобавок отказался от нового контракта и уже вступил в заключительные 12 месяцев по действующему соглашению с "Лионом".



В сложившейся ситуации "Лион" вынужден активно искать покупателя на Набиля, который в этом месяце отмечает 26-летие. Одним из клубов, которым был предложен игрок сборной Франции, и является "Арсенал", утверждает Daily Mirror.



"Канониры" могут увидеть в Фекире альтернативный и более доступный вариант Уилфриду Захе, за которого они сегодня предложили "Кристал Пэлас" 40 миллионов фунтов.