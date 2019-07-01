Представители Ловрена ведут переговоры с "Миланом"

Представители защитника "Ливерпуля" Деяна Ловрена были замечены в Италии на переговорах с "Миланом".

Как сообщает La Gazzetta, интересы Ловрена на переговорах с "Миланом" представляет бывший нападающий "Реала" Предраг Миятович. Он является посредником для влиятельного хорватского агента Владо Лемича, который сотрудничает не только с Деяном, но также, например, с Неманьей Матичем и Лукой Модричем.



В минувшем сезоне Ловрен проигрывал конкуренцию на своей позиции не только Виргилу Ван Дейку, но даже Жоэлю Матипу и Джо Гомесу, поэтому главный тренер "красных" Юрген Клопп не собирается стоять на пути у Деяна.



Вместе с тем "Ливерпуль" отпустит 29-летнего хорвата, контракт которого действителен до июня 2021, только за 25 миллионов фунтов, которые "Милану" будет затруднительно найти, особенно в свете своих проблем с ФФП и исключения из еврокубков.



Добавим, что после своего трансфера из "Саутгемптона" в 2014 году за 20 млн. фунтов Ловрен провел 170 матчей за "Ливерпуль", забив семь голов и выиграв Лигу Чемпионов.