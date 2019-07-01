"Арсенал" предложил 40 миллионов фунтов за Заху

Уилфрид Заха "Арсенал" предложил 40 миллионов фунтов за вингера "Кристал Пэлас" Уилфрида Заху.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что Заха не просто хочет уйти из "Пэлас", а конкретно — в "Арсенал", фанатом которого он является с детства.

Ранее пресса также сообщала, что главный тренер "канониров" Унаи Эмери попросил боссов своего клуба все-таки попытаться найти средства на приобретение игрока сборной Кот-д'Ивуара, несмотря на стесненные финансы.

Слова Эмери были услышаны, и сегодня стало известно, что "Арсенал" предложил за Заху 40 млн. фунтов — практически весь свой трансферный бюджет на это окно.

Как сообщает Sky Sports, "орлы" почти гарантированно ответят на это предложение отказом. "Пэлас" едва лишился другого ключевого игрока в лице защитника Аарона Ван-Биссаки, отпустив того в "Манчестер Юнайтед" по сделке стоимостью 50 млн. фунтов, которые пока не потрачены.

В данный момент "орлы" оценивают Заху в 80 млн. фунтов, причем 25 процентами с вырученной суммы им придется поделиться с "Манчестер Юнайтед", бывшим клубом Уилфрида.

"Уилфрид всегда будет высоко ценить "Кристал Пэлас" и его фанатов, которые оказывали ему безмерную поддержку. Но мечта моего брата — выступать за "Арсенал".

"Учитывая все то, что Уилфрид дал "Кристал Пэлас" в плане сохранения ими статуса клуба Премьер-Лиги, я надеюсь, что "Пэлас" найдет способ договориться с "Арсеналом", чтобы Уилфрид смог осуществить свою мечту и выступить в еврокубках за клуб, который он поддерживает с детства", — говорится в заявлении брата игрока Юдикаэля.


Метки Арсенал, Заха, Кристал Пэлас

Автор mihajlo   

Дата 01.07.2019 20:30

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  1. dom1no 01.07.2019 20:47 # dom1no
    Нигер нонаме проведший 1 сезон - 50 лямов , заха показывающий стабильный уровень( уровень кп-эвертона) 40 лямов. сомневаюсь что за эти деньги они его отпустят. А если отпустят то мю пздц дерьмище)

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  2. billy-bones 01.07.2019 20:45 # billy-bones
    Сильно

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  3. rentv 01.07.2019 20:45 # rentv
    Как вы учили английский? Нужны конкретные советы

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  4. brown-ale 01.07.2019 20:44 # brown-ale
    Арсенал похож на азартного игрока: все на черное!

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  5. lfcynwa 01.07.2019 20:39 # lfcynwa
    ееееееебоооооой

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  6. cfc000000 01.07.2019 20:37 # cfc000000
    Они давно никого не боятся, ни чёрта, ни бога, ни Баварию, ни Барселону...а Фрэнк Лэмпард и подавно!

    Сердце Челси, диспетчер Челси, тренер Челси - Фрэнк Лэмпард.

    CHELSEA LONDON PRIDE OF LONDON!

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  7. alexomck 01.07.2019 20:36 # alexomck
    Солскйр всеж фартовый, неиссякаемый мешок МЮ его затащит по ходу наверх, вслед за Шпорами, Пулькой и Сити. Арсенал не тратит толком, у Челси бан. 4ка предопределена.

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  8. hozyain 01.07.2019 20:33 # hozyain
    чтобы Уилфрид смог осуществить свою мечту и выступить в еврокубках

    Источник: http://fapl.ru/posts/71773/?c=1

    никаких амбиций

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  9. meshuggah 01.07.2019 20:33 # meshuggah
    Официалочка подъехала

    Я вернулся домой
    Виипал пару наташек, погонял пачку солахов
    А вы продолжайте дальше ноулафить

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