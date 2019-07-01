"Арсенал" предложил 40 миллионов фунтов за Заху
"Арсенал" предложил 40 миллионов фунтов за вингера "Кристал Пэлас" Уилфрида Заху.
Напомним, на прошлой неделе стало известно, что Заха не просто хочет уйти из "Пэлас", а конкретно — в "Арсенал", фанатом которого он является с детства.
Ранее пресса также сообщала, что главный тренер "канониров" Унаи Эмери попросил боссов своего клуба все-таки попытаться найти средства на приобретение игрока сборной Кот-д'Ивуара, несмотря на стесненные финансы.
Слова Эмери были услышаны, и сегодня стало известно, что "Арсенал" предложил за Заху 40 млн. фунтов — практически весь свой трансферный бюджет на это окно.
Как сообщает Sky Sports, "орлы" почти гарантированно ответят на это предложение отказом. "Пэлас" едва лишился другого ключевого игрока в лице защитника Аарона Ван-Биссаки, отпустив того в "Манчестер Юнайтед" по сделке стоимостью 50 млн. фунтов, которые пока не потрачены.
В данный момент "орлы" оценивают Заху в 80 млн. фунтов, причем 25 процентами с вырученной суммы им придется поделиться с "Манчестер Юнайтед", бывшим клубом Уилфрида.
"Уилфрид всегда будет высоко ценить "Кристал Пэлас" и его фанатов, которые оказывали ему безмерную поддержку. Но мечта моего брата — выступать за "Арсенал".
"Учитывая все то, что Уилфрид дал "Кристал Пэлас" в плане сохранения ими статуса клуба Премьер-Лиги, я надеюсь, что "Пэлас" найдет способ договориться с "Арсеналом", чтобы Уилфрид смог осуществить свою мечту и выступить в еврокубках за клуб, который он поддерживает с детства", — говорится в заявлении брата игрока Юдикаэля.
01.07.2019 20:30
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Последние комментарии:
Нигер нонаме проведший 1 сезон - 50 лямов , заха показывающий стабильный уровень( уровень кп-эвертона) 40 лямов. сомневаюсь что за эти деньги они его отпустят. А если отпустят то мю пздц дерьмище)
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Сильно
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Как вы учили английский? Нужны конкретные советы
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Арсенал похож на азартного игрока: все на черное!
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ееееееебоооооой
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Они давно никого не боятся, ни чёрта, ни бога, ни Баварию, ни Барселону...а Фрэнк Лэмпард и подавно!
Сердце Челси, диспетчер Челси, тренер Челси - Фрэнк Лэмпард.
CHELSEA LONDON PRIDE OF LONDON!
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Солскйр всеж фартовый, неиссякаемый мешок МЮ его затащит по ходу наверх, вслед за Шпорами, Пулькой и Сити. Арсенал не тратит толком, у Челси бан. 4ка предопределена.
(ответить)
чтобы Уилфрид смог осуществить свою мечту и выступить в еврокубках
Источник: http://fapl.ru/posts/71773/?c=1
никаких амбиций
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Официалочка подъехала
Я вернулся домой
Виипал пару наташек, погонял пачку солахов
А вы продолжайте дальше ноулафить
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