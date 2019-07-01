"Саутгемптон" выкупил Ингса за 20 млн. фунтов

Данни Ингс "Саутгемптон" выкупил нападающего Данни Ингса у "Ливерпуля" за 20 миллионов фунтов.

Ингс присоединился к "святым" еще в августе 2018 года, причем два клуба заранее договорились о постоянном трансфере Данни по истечении аренды.

Сейчас, когда аренда 26-летнего англичанина истекла, клуб с "Сент-Мэри" выполнил свое обязательство и формально выкупил Ингса у "красных".

Таким образом, забивший восемь голов в минувшем сезоне нападающий заключил с "Саутгемптоном" контракт до 2022 года.

"Я поддерживал себя в форме на протяжении лета, и теперь мне просто не терпится начать сезон. Это будет большой сезон для меня. Мне кажется, это будет мой самый захватыващий сезон", — сообщил Ингс.

Добавим, что в 2015 году Ингс был куплен "Ливерпулем" у "Бернли" за 8 млн. фунтов. 20 процентами от вырученной сейчас за Данни суммы — 2.3 млн. фунтов — "красным" придется поделиться с "бордовыми".


Метки Ингс, Ливерпуль, Саутгемптон, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 01.07.2019 20:15

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