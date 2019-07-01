Бенитес согласился возглавить "Далянь Ифан"

Рафаэль Бенитес Бывший наставник "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес недолго оставался без работы, согласившись возглавить китайский "Далянь Ифан".

1 июля — первый день, когда Бенитес официально является безработным после истечения своего контракта с "Ньюкаслом". Сегодня утром испанец выпустил официальное заявление по поводу своего ухода из клуба, заверив фанатов, что это было вынужденной мерой из-за недостаточных амбиций владельца "сорок" Майка Эшли.

А сейчас стало известно, что Бенитес согласился на работу в клубе китайской Суперлиги и уже во вторник заменит южнокорейца Чхве Ган Хи на посту главного тренера "Далянь Ифан".

Как сообщает Sky Sports, с переездом в Китай зарплата 59-летнего испанца вырастет более чем в два раза относительно "Ньюкасла" — до 12 с лишним миллионов фунтов.

Добавим, что за "Далянь Ифан" выступают такие известные в Европе игроки как Янник Карраско, трансферная цель "Арсенала", и Марек Хамшик, которого Бенитес тренировал в "Наполи".


Метки Бенитес, Далянь Ифан, Ньюкасл

Автор mihajlo   

Дата 01.07.2019 20:05

Количество просмотров Просмотров: 399

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. bunny-jr 01.07.2019 20:35 # bunny-jr
    Китайская Суперлига: 16 клубов, и только у 4ых местный специалист

    (ответить)

  2. thegodfather 01.07.2019 20:10 # thegodfather
    дол-бо-еб

    (ответить)

  3. mancunia-planet 01.07.2019 20:09 # mancunia-planet
    удачи

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: