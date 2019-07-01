Бенитес согласился возглавить "Далянь Ифан"

Бывший наставник "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес недолго оставался без работы, согласившись возглавить китайский "Далянь Ифан".

1 июля — первый день, когда Бенитес официально является безработным после истечения своего контракта с "Ньюкаслом". Сегодня утром испанец выпустил официальное заявление по поводу своего ухода из клуба, заверив фанатов, что это было вынужденной мерой из-за недостаточных амбиций владельца "сорок" Майка Эшли.



А сейчас стало известно, что Бенитес согласился на работу в клубе китайской Суперлиги и уже во вторник заменит южнокорейца Чхве Ган Хи на посту главного тренера "Далянь Ифан".



Как сообщает Sky Sports, с переездом в Китай зарплата 59-летнего испанца вырастет более чем в два раза относительно "Ньюкасла" — до 12 с лишним миллионов фунтов.



Добавим, что за "Далянь Ифан" выступают такие известные в Европе игроки как Янник Карраско, трансферная цель "Арсенала", и Марек Хамшик, которого Бенитес тренировал в "Наполи".