"Челси" выкупил Ковачича у "Реала"
"Челси" официально объявил о выкупе полузащитника Матео Ковачича у "Реала" после успешной аренды.
Минувший сезон Ковачич провел на "Стэмфорд Бридж" на правах аренды. И хотя Матео не обладал твердым местом в стартовом составе, свой 51 матч он сыграл.
Важно отметить, что арендное соглашение двух клубов не предусматривало опции выкупа, и после 30 июня "Челси" уже не смог бы заключить постоянный контракт с игроком сборной Хорватии по причине трансферного запрета.
Однако "синим" удалось договориться с "Реалом" до конца первого летнего месяца и, таким образом, сохранить регистрацию Ковачича, стоимость которого составила 40.3 млн. фунтов.
"Я по-настоящему наслаждался своим сезоном, проведенным с "Челси" на правах аренды. Я чувствую себя комфортно в клубе, и мне очень нравятся Лондон с Премьер-Лигой. Я очень рад, что смог перейти насовсем".
"Мы провели успешный год, выиграв Лигу Европы, и я надеюсь, что смогу быть еще полезнее в предстоящие сезоны", — сообщил Ковачич.
Добавим, что контракт 25-летнего полузащитника с "синими" рассчитан до 2024 года.
01.07.2019 19:50
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Сезон слабо отыграл.
Надеемся на прогресс.
Дринводкера на выход
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