"Челси" выкупил Ковачича у "Реала"

Матео Ковачич "Челси" официально объявил о выкупе полузащитника Матео Ковачича у "Реала" после успешной аренды.

Минувший сезон Ковачич провел на "Стэмфорд Бридж" на правах аренды. И хотя Матео не обладал твердым местом в стартовом составе, свой 51 матч он сыграл.

Важно отметить, что арендное соглашение двух клубов не предусматривало опции выкупа, и после 30 июня "Челси" уже не смог бы заключить постоянный контракт с игроком сборной Хорватии по причине трансферного запрета.

Однако "синим" удалось договориться с "Реалом" до конца первого летнего месяца и, таким образом, сохранить регистрацию Ковачича, стоимость которого составила 40.3 млн. фунтов.

"Я по-настоящему наслаждался своим сезоном, проведенным с "Челси" на правах аренды. Я чувствую себя комфортно в клубе, и мне очень нравятся Лондон с Премьер-Лигой. Я очень рад, что смог перейти насовсем".

"Мы провели успешный год, выиграв Лигу Европы, и я надеюсь, что смогу быть еще полезнее в предстоящие сезоны", — сообщил Ковачич.

Добавим, что контракт 25-летнего полузащитника с "синими" рассчитан до 2024 года.


Метки Ковачич, Реал, трансферы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 01.07.2019 19:50

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Последние комментарии:




  1. andrew10 01.07.2019 20:45 # andrew10
    Сезон слабо отыграл.
    Надеемся на прогресс.
    Дринводкера на выход

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  2. role-playin 01.07.2019 20:05 # role-playin
    Де-би-лы.

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  3. danny949494 01.07.2019 20:03 # danny949494
    Ну 40 куда ни шло.

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  4. klementino 01.07.2019 20:00 # klementino
    На главную топчика

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  5. mobybeck 01.07.2019 19:56 # mobybeck
    Как Лига Чемпионов?

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  6. mr-lamps 01.07.2019 19:55 # mr-lamps
    А лумпс?

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