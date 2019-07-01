Салиба хочет остаться в "Сент-Этьене" на следующий сезон

Главный тренер "Сент-Этьена" Гислен Принтан заявил, что защитник Вильям Салиба, трансферная цель "Арсенала", не желает уходить из клуба этим летом.

18-летний Салиба считается целью номер один главного тренера "канониров" Унаи Эмери по укреплению центра обороны. По слухам, "Арсенал" не просто ведет переговоры, а уже сделал одно предложение о покупке юниора.



"Сент-Этьен" оценивает свою восходящую звезду в 26.5 миллионов фунтов, но даже если "канониры" согласятся заплатить такую сумму, им придется оставить Вильяма в команде Принтана на правах аренды.



"У нас нет острой необходимости продавать Салиба. И мы никуда не спешим, несмотря на интерес к нему других клубов".



"Со спортивной точки зрения, мы хотим сохранить его на следующий сезон, и его желание совпадает с нашим. Он все еще может прибавить здесь".



"Время покажет. Наша цель — сохранить его на следующий сезон", — цитирует Принтана Evening Standard.