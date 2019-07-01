"Уотфорд" укрепил оборону Крейгом Доусоном

"Уотфорд" укрепил свою оборонительную линию с помощью Крейга Доусона из "Вес Бромвича". Сумма трансфера составила около 5.5 миллионов фунтов.

Пройдя медицинское обследование, Доусон заключил с "шершнями" контракт до 2023 года и стал первым новичком команды Хави Грасии в это трансферное окно.



За плечами у 29-летнего Доусона колоссальный опыт. Крейг провел более 150 матчей за "Вест Бромвич" в рамках Премьер-Лиги, а также представлял сборную Великобритании на Олимпийских играх 2012 года.



Экс-игрок молодежной сборной Англии одинаково комфортно себя чувствует как на позиции центрального защитника, так и справа в обороне. За девять лет на "Хоторнс" Крейг провел 225 матчей.