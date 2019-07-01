"Уотфорд" укрепил оборону Крейгом Доусоном

Крейг Доусон "Уотфорд" укрепил свою оборонительную линию с помощью Крейга Доусона из "Вес Бромвича". Сумма трансфера составила около 5.5 миллионов фунтов.

Пройдя медицинское обследование, Доусон заключил с "шершнями" контракт до 2023 года и стал первым новичком команды Хави Грасии в это трансферное окно.

За плечами у 29-летнего Доусона колоссальный опыт. Крейг провел более 150 матчей за "Вест Бромвич" в рамках Премьер-Лиги, а также представлял сборную Великобритании на Олимпийских играх 2012 года.

Экс-игрок молодежной сборной Англии одинаково комфортно себя чувствует как на позиции центрального защитника, так и справа в обороне. За девять лет на "Хоторнс" Крейг провел 225 матчей.


Метки Вест Бромвич, Доусон, трансферы, Уотфорд

Автор mihajlo   

Дата 01.07.2019 18:00

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Последние комментарии:




  1. zloy-vasya 01.07.2019 18:57 # zloy-vasya
    Где-то плачут фанаты Арсенала...

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  2. sisyazavr 01.07.2019 18:12 # sisyazavr
    Хорошо, что не Робертом Поулсоном.

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