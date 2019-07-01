Премьер-Лига отменила важное правило ФФП

Премьер-Лига отменила одно из ключевых правил финансового фейр-плей для сдерживания роста зарплатных ведомостей клубов.

С 2013 года и до настоящего момента в Премьер-Лиге действовало правило The Short Team Cost Control, которое было призвано предотвратить неконтролируемый рост зарплатных ведомостей за счет доходов от телевизионных трансляций.



Если зарплатная ведомость какого-либо клуба превышала 67 миллионов фунтов в год — а это большинство участников Премьер-Лиги — то такому клубу было разрешено увеличивать эту статью расходов не более чем на 7 млн. фунтов за сезон (или не более 19 млн. фунтов с сезона 2012/13).



Для наглядности: 7 млн. фунтов в год — это всего лишь один дополнительный игрок на балансе клуба с зарплатой в 134 тыс. фунтов в неделю.



Конечно, большим клубам было разрешено обходить этот лимит в 7 млн. фунтов, если они докажут, что смогут обеспечить рост зарплатной ведомости через доходы, не связанные с телевизионными трансляциями.



Однако теперь, сообщает Daily Mirror, клубам Премьер-Лиги больше не придется беспокоиться на этот счет — со вторника, когда начинается новое трехлетнее окно ФФП, правило The Short Team Cost Control упраздняется.