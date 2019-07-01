Рэшфорд связал свое будущее с "Юнайтед" до 2023 года
"Манчестер Юнайтед" официально объявил, что нападающий Маркус Рэшфорд заключил новый контракт до июня 2023 и опцией продления на 12 месяцев.
21-летний Рэшфорд является продуктом академии "красных дьяволов". Маркус находится в системе "Юнайтед" с семи лет, за это время сыграв 170 матчей за клуб и еще 32 за сборную Англии.
В минувшем сезоне Рэшфорд потеснил Ромелу Лукаку в статусе основного центрального нападающего команды и после нескольких месяцев переговоров все-таки согласился продлить сотрудничество с родным клубом.
Предполагается, что по новому контракту Маркус сможет получать более 300 тысяч фунтов в неделю — больше на "Олд Траффорд" зарабатывает только нападающий Алексис Санчес.
"Манчестер Юнайтед" определяет мою жизнь с семи лет, когда я сюда пришел. Этот клуб сформировал меня — и как игрока, и как личность. Каждый раз, когда я надеваю эту футболку, это огромная честь для меня".
"Я хочу поблагодарить Оле и его штаб за все, что они сделали для меня. Это прекрасный тренерский коллектив, чтобы у него учиться. Я продолжу свою развитие и надеюсь достичь следующего уровня".
"Я буду стараться изо всех сил, чтобы помочь этому клубу вернуться на свое законное место и обеспечить успех, которого заслуживают наши фанаты", — сообщил Рэшфорд.
01.07.2019 16:20
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Последние комментарии:
Marcus Rashford agrees £200,000-a-week deal @ManUtd to 2023 + option for another year. “
“Man Utd has been everything in my life since age of 7. This club has shaped me both as a player and as a person so it is such a privilege every time I get the opportunity to wear the shirt.”
А вот и настоящие цифры подъехали. В другом источнике говорится, что з/п МОЖЕТ доходить до 300к, только благодаря бонусам за гол, выигранные трофеи и т.д, но фиксированная з/п составляет 190к.
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А ведь было время, когда мы димали, что Руней главный доитель МЮ.... А он даже не около топ...
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Представляю ивоби на 250к. Кеек. А уровнь примерно одинаковый.
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Кажется мы стали забывать о том что:
КОРОЛИ на Троне!!!
лузерпуль на страпоне!!!
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Солскйр ставит на этого парня, может и заиграет.
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Юнайтед теперь на заслуженном первом месте по раздутым зп ведомостям
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Заебись, и только сосяры немытые обсуждают только бабло.
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пздц как мешков доят все кому не лень
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Предполагается, что по новому контракту Маркус сможет получать более 300 тысяч фунтов в неделю — больше на "Олд Траффорд" зарабатывает только нападающий Алексис Санчес.
Погба в ахуе.
Woodward es La fabulosa mierda!
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200 к оклад, + бонусы
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Будущий Дрогба! Удачи легенде Челси!
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300к+ охуеть)
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удачи
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