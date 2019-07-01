Рэшфорд связал свое будущее с "Юнайтед" до 2023 года

Оле Гуннар Сульшер и Маркус Рэшфорд "Манчестер Юнайтед" официально объявил, что нападающий Маркус Рэшфорд заключил новый контракт до июня 2023 и опцией продления на 12 месяцев.

21-летний Рэшфорд является продуктом академии "красных дьяволов". Маркус находится в системе "Юнайтед" с семи лет, за это время сыграв 170 матчей за клуб и еще 32 за сборную Англии.

В минувшем сезоне Рэшфорд потеснил Ромелу Лукаку в статусе основного центрального нападающего команды и после нескольких месяцев переговоров все-таки согласился продлить сотрудничество с родным клубом.

Предполагается, что по новому контракту Маркус сможет получать более 300 тысяч фунтов в неделю — больше на "Олд Траффорд" зарабатывает только нападающий Алексис Санчес.

"Манчестер Юнайтед" определяет мою жизнь с семи лет, когда я сюда пришел. Этот клуб сформировал меня — и как игрока, и как личность. Каждый раз, когда я надеваю эту футболку, это огромная честь для меня".

"Я хочу поблагодарить Оле и его штаб за все, что они сделали для меня. Это прекрасный тренерский коллектив, чтобы у него учиться. Я продолжу свою развитие и надеюсь достичь следующего уровня".

"Я буду стараться изо всех сил, чтобы помочь этому клубу вернуться на свое законное место и обеспечить успех, которого заслуживают наши фанаты", — сообщил Рэшфорд.


Метки контракты, Манчестер Юнайтед, Рэшфорд

Автор mihajlo   

Дата 01.07.2019 16:20

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Последние комментарии:




  1. diablo182 01.07.2019 17:11 # diablo182
    Marcus Rashford agrees &#163;200,000-a-week deal @ManUtd to 2023 + option for another year. “
    “Man Utd has been everything in my life since age of 7. This club has shaped me both as a player and as a person so it is such a privilege every time I get the opportunity to wear the shirt.”

    А вот и настоящие цифры подъехали. В другом источнике говорится, что з/п МОЖЕТ доходить до 300к, только благодаря бонусам за гол, выигранные трофеи и т.д, но фиксированная з/п составляет 190к.

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  2. anthony30 01.07.2019 17:09 # anthony30
    А ведь было время, когда мы димали, что Руней главный доитель МЮ.... А он даже не около топ...

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  3. mixmaster 01.07.2019 16:59 # mixmaster
    Представляю ивоби на 250к. Кеек. А уровнь примерно одинаковый.

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  4. mancityman 01.07.2019 16:46 # mancityman
    Кажется мы стали забывать о том что:

    КОРОЛИ на Троне!!!
    лузерпуль на страпоне!!!Пользователь получил предупреждение

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  5. alexomck 01.07.2019 16:42 # alexomck
    Солскйр ставит на этого парня, может и заиграет.

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  6. ry-l 01.07.2019 16:36 # ry-l
    Юнайтед теперь на заслуженном первом месте по раздутым зп ведомостям

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  7. keane16 01.07.2019 16:32 # keane16
    Заебись, и только сосяры немытые обсуждают только бабло.

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  8. reams 01.07.2019 16:30 # reams
    пздц как мешков доят все кому не лень

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  9. pistolero-lfc 01.07.2019 16:30 # pistolero-lfc
    Предполагается, что по новому контракту Маркус сможет получать более 300 тысяч фунтов в неделю — больше на "Олд Траффорд" зарабатывает только нападающий Алексис Санчес.

    Погба в ахуе.
    Woodward es La fabulosa mierda!

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  10. quavo 01.07.2019 16:29 # quavo
    200 к оклад, + бонусы

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  11. rentv 01.07.2019 16:23 # rentv
    Будущий Дрогба! Удачи легенде Челси!

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  12. vertigo-92 01.07.2019 16:22 # vertigo-92
    300к+ охуеть)

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  13. mancunia-planet 01.07.2019 16:21 # mancunia-planet
    удачи

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