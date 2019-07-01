Рэшфорд связал свое будущее с "Юнайтед" до 2023 года

"Манчестер Юнайтед" официально объявил, что нападающий Маркус Рэшфорд заключил новый контракт до июня 2023 и опцией продления на 12 месяцев.

21-летний Рэшфорд является продуктом академии "красных дьяволов". Маркус находится в системе "Юнайтед" с семи лет, за это время сыграв 170 матчей за клуб и еще 32 за сборную Англии.



В минувшем сезоне Рэшфорд потеснил Ромелу Лукаку в статусе основного центрального нападающего команды и после нескольких месяцев переговоров все-таки согласился продлить сотрудничество с родным клубом.



Предполагается, что по новому контракту Маркус сможет получать более 300 тысяч фунтов в неделю — больше на "Олд Траффорд" зарабатывает только нападающий Алексис Санчес.



"Манчестер Юнайтед" определяет мою жизнь с семи лет, когда я сюда пришел. Этот клуб сформировал меня — и как игрока, и как личность. Каждый раз, когда я надеваю эту футболку, это огромная честь для меня".



"Я хочу поблагодарить Оле и его штаб за все, что они сделали для меня. Это прекрасный тренерский коллектив, чтобы у него учиться. Я продолжу свою развитие и надеюсь достичь следующего уровня".



"Я буду стараться изо всех сил, чтобы помочь этому клубу вернуться на свое законное место и обеспечить успех, которого заслуживают наши фанаты", — сообщил Рэшфорд.