"Арсенал" ведет переговоры с Ясином Браими

"Арсенал" ведет переговоры с атакующим полузащитником Ясином Браими, который в данный момент находится без клуба.

29-летний Браими стал свободным агентом после того, как истек его контракт с "Порту", за который он сыграл 49 матчей в минувшем сезоне и забил 13 голов, установив личный рекорд результативности.



Вообще, игрок сборной Алжира выступал за "Порту" с 2014 года, когда он был куплен у испанской "Гранады" за 5.8 миллионов фунтов. За это время Ясин отличился 53 раза в 209 матчах.



Sky Sports отмечает, что интерес Браими из Премьер-Лиги существовал еще прошлым летом. Тогда Ясина, едва ставшего чемпионом португальской лиги с "Порту", хотел заполучить "Вест Хэм".