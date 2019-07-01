"Арсенал" ведет переговоры с Ясином Браими
"Арсенал" ведет переговоры с атакующим полузащитником Ясином Браими, который в данный момент находится без клуба.
29-летний Браими стал свободным агентом после того, как истек его контракт с "Порту", за который он сыграл 49 матчей в минувшем сезоне и забил 13 голов, установив личный рекорд результативности.
Вообще, игрок сборной Алжира выступал за "Порту" с 2014 года, когда он был куплен у испанской "Гранады" за 5.8 миллионов фунтов. За это время Ясин отличился 53 раза в 209 матчах.
Sky Sports отмечает, что интерес Браими из Премьер-Лиги существовал еще прошлым летом. Тогда Ясина, едва ставшего чемпионом португальской лиги с "Порту", хотел заполучить "Вест Хэм".
01.07.2019 16:00
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Заха подъехал.
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как всегда, поинтересуются и дадут заднюю
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Там еще кстати у эрреры контракт закончился, он то явно был > андера
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Бл, я не знаю как можно было финишировать ниже Арса, и как они до финала ле умудрились дойти.
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неплохой игрок, физически проседает правда, но очень резвый. Пусть в Арс пойдет, жалко канониров как-то по-человечески, руководство в клубе ибанутое
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