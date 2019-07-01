"Арсенал" ведет переговоры с Ясином Браими

Ясин Браими "Арсенал" ведет переговоры с атакующим полузащитником Ясином Браими, который в данный момент находится без клуба.

29-летний Браими стал свободным агентом после того, как истек его контракт с "Порту", за который он сыграл 49 матчей в минувшем сезоне и забил 13 голов, установив личный рекорд результативности.

Вообще, игрок сборной Алжира выступал за "Порту" с 2014 года, когда он был куплен у испанской "Гранады" за 5.8 миллионов фунтов. За это время Ясин отличился 53 раза в 209 матчах.

Sky Sports отмечает, что интерес Браими из Премьер-Лиги существовал еще прошлым летом. Тогда Ясина, едва ставшего чемпионом португальской лиги с "Порту", хотел заполучить "Вест Хэм".


Метки Арсенал, Браими, Порту

Автор mihajlo   

Дата 01.07.2019 16:00

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  1. alexomck 01.07.2019 16:44 # alexomck
    Заха подъехал.

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  2. pistolero-lfc 01.07.2019 16:33 # pistolero-lfc
    как всегда, поинтересуются и дадут заднюю

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  3. quavo 01.07.2019 16:29 # quavo
    Там еще кстати у эрреры контракт закончился, он то явно был > андера

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  4. mancunia-planet 01.07.2019 16:20 # mancunia-planet
    Бл, я не знаю как можно было финишировать ниже Арса, и как они до финала ле умудрились дойти.

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  5. lfcynwa 01.07.2019 16:07 # lfcynwa
    неплохой игрок, физически проседает правда, но очень резвый. Пусть в Арс пойдет, жалко канониров как-то по-человечески, руководство в клубе ибанутое

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