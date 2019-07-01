"Саутгемптон" приобрел Че Адамса за 15 млн. фунтов
Выручив 15 миллионов фунтов с продажи защитника Мэтта Таргетта в "Астон Виллу", "Саутгемптон" немедленно нашел применение этим деньгам, потратив их на приглашение нападающего Че Адамса из "Бирминнгема".
Минувший сезон стал лучшим в карьере 22-летнего Адамса, который отметился 22 голами за "Бирмингем" и оказался сред номинантов на звание Игрока Года в Футбольной Лиге.
По информации Sky Sports, клуб Чемпионшипа выручил за своего бомбардира 15 млн. фунтов, но 20 процентами этой суммы — 3 млн. фунтов — сразу же поделился с бывшим клубом Че "Шеффилд Юнайтед".
Отметим, что "святые" интересовались уроженцем Лестера еще в январе, но тогда их предложение было отклонено "Бирмингемом".
The Ralph Express rolls on!— Southampton FC (@SouthamptonFC) 1 июля 2019 г.
Departing: Birmingham
Destination: Southampton
Welcome aboard, @CheAdams_! #saintsfc pic.twitter.com/FcE8duLkfd
01.07.2019 15:15
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