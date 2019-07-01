"Саутгемптон" приобрел Че Адамса за 15 млн. фунтов

Че Адамс Выручив 15 миллионов фунтов с продажи защитника Мэтта Таргетта в "Астон Виллу", "Саутгемптон" немедленно нашел применение этим деньгам, потратив их на приглашение нападающего Че Адамса из "Бирминнгема".

Минувший сезон стал лучшим в карьере 22-летнего Адамса, который отметился 22 голами за "Бирмингем" и оказался сред номинантов на звание Игрока Года в Футбольной Лиге.

По информации Sky Sports, клуб Чемпионшипа выручил за своего бомбардира 15 млн. фунтов, но 20 процентами этой суммы — 3 млн. фунтов — сразу же поделился с бывшим клубом Че "Шеффилд Юнайтед".

Отметим, что "святые" интересовались уроженцем Лестера еще в январе, но тогда их предложение было отклонено "Бирмингемом".


Метки Адамс, Бирмингем, Саутгемптон, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 01.07.2019 15:15

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  1. gerrard08 01.07.2019 15:43 # gerrard08
    чот в голос с видоса)
    охереная самоирония)

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  2. iceteam 01.07.2019 15:42 # iceteam
    Скоро в Лузерпуль уйдёт, один фиг

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  3. pistolero-lfc 01.07.2019 15:35 # pistolero-lfc
    вот и нашёлся 3-форвард для моей тимы на ЫЫ

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  4. dom1no 01.07.2019 15:24 # dom1no
    Осталось Петунхему забрать ЛоХ Чельсо.

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