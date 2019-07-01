Курт Зума стал целью номер один для "Эвертона"

"Эвертон" сделал защитника "Челси" Курта Зума своей целью номер один на летнее трансферное окно.

Напомним, минувший сезон Зума провел как раз на "Гудисон Парк" на правах аренды, став ключевым игроком команды Марку Силвы.



Курт принял участие в 36 матчах за "ирисок" и своей отличной формой заслужил возвращение в сборную Франции. По слухам, Зума не прочь вернуться в "Эвертон", как это сделал полузащитник Андре Гомеш, чей трансфер мерсисайдцы выкупили у "Барселоны" после успешной аренды.



Осложняющим фактором к возвращению Зума в "Эвертон" выступает тот факт, что "Челси" находится под трансферным запретом и лишь сегодня подтвердил расставание с Гари Кэхиллом.



Тем не менее, утверждает Sky Sports, "ириски" приложат все усилия, чтобы выкупить 24-летнего француза. Для этого им может потребоваться сумма около 30 миллионов фунтов.