"Астон Вилла" купила Мэтта Таргетта у "Саутгемптона"

"Астон Вилла" объявила о приобретении левого защитника "Саутгемптона" Мэтта Таргетта. Сделка оценивается в 15 миллионов фунтов.

В минувшем сезоне Таргетт сыграл 21 матч во всех соревнованиях, но особым доверием у Ральфа Хазенхюттля, заступившего на тренерский мостик "святых" по ходу сезона, не пользовался.



Поэтому 23-летний англичанин, воспитанник академии "Саутгемптона", охотно согласился на предложение новичка Премьер-Лиги, где ему пообещали место в стартовом составе.



"Мы очень довольны, что Мэтт присоединился к нам. Мы достаточно давно следили за ним. Он соответствует нашим критериям, являясь молодым игроком с опытом выступлений в Премьер-Лиге и потенциалом к дальнейшему развитию. Он может укрепить нашу оборонительную линию, и все мы предвкушаем совместную работу с ним", — сообщил главный тренер "вилланов" Дин Смит.