"Герта" повторно арендовала Груича у "Ливерпуля"

"Ливерпуль" заработал 2 миллиона фунтов, позволив полузащитнику Марко Груичу вернуться в "Герту" на правах аренды, рассчитанной на сезон 2019/20.

В 2016 году сами "красные" приобрели Груича у "Црвены Звезды" за 5 млн. фунтов. С тех пор Марко в основном скитается по арендам, успев поиграть за "Кардифф" в Чемпионшипе и за "Герту" в прошлом сезоне.



"Герта" была не единственным представителем Бундеслиги, выразившим желание заручиться услугами 23-летнего серба на следующий сезон, однако "Ливерпуль" и Груич сделали выбор в пользу клуба из Берлина.



Как сообщает The Telegraph, "Герта" полностью возьмет на себя зарплату Марко. Кроме того, впоследствии стоимость сделки может вырасти на 500 тыс. фунтов за счет бонусов.



Добавим, что в "Ливерпуле" у Груича есть контракт до 2023 года, поэтому главный тренер Юрген Клопп может комфортно себе позволить отсрочить решение о том, нужен ли ему Марко в будущем.