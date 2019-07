Светская хроника за понедельник

"Интер" сделает предложение по Ромелу Лукаку. "Арсенал" установил цену за Пьер-Эмерика Обамеянга. Джордан Хеднерсон сделал себе татуировку на память о победе в Лиге Чемпионов. Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.

На стартовавшей неделе "Интер" предложит 75 миллионов фунтов за нападающего "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку. (Daily Express)



"Юнайтед" договорился с нападающим "Севильи" Виссамом Бен Йеддером, которым также интересовались ПСЖ и "Барселона". (La Colina de Nervion)



"Юнайтед" все еще может увести полузащитника "Лиона" Танги Ндомбеле из под носа у "Тоттенхэма". (L'Equipe)



"Юнайтед" рассматривает Юри Тилеманса, Кристиана Эриксена и Джеймса Мэддисона на замену для полузащитника Поля Погба. (Daily Mirror)



"Манчестер Сити" столкнулся с конкуренцией "Баварии" в борьбе за защитника "Ювентуса" Жоау Канселу. (Daily Mail)



"Ливерпуль" открыт к идее вернуть полузащитника Филиппе Коутиньо из "Барселоны". (Le 10 Sport)



"Реал" предложит "Ливерпулю" своего полузащитника Марко Асенсио в обмен на нападающего "красных" Садио Мане. (Daily Express)



"Арсенал" готов продать нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга за 56 млн. фунтов. (Metro)



"Наполи" может вступить в борьбу с "Арсеналом" за защитника "Селтика" Кирана Тирни. (Metro)



"Барселона" предложит своего вингера Малкома "Арсеналу" и "Тоттенхэму". (Daily Express)



Выкупив 18-летнего полузащитника Джека Кларка у "Лидса", "Тоттенхэм" позволит юниору провести следующий сезон на "Элланд Роуд" на правах аренды. (The Guardian)



"Реал" купит полузащитника "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена — но только если не сможет заполучить Поля Погба из "Юнайтед" или Донни Ван де Бека из "Аякса". (Daily Express)



"Ювентус" интересуется 19-летним вингером "Бернли" Дуайтом Макнилом. (The Sun)



"Бристоль Сити" купит защитника "Челси" Томаша Каласа за 8 млн. фунтов. (Bristol News)



"Реал Бетис" близок к покупке нападающего "Фулхэма" Александара Митровича за 25 млн. фунтов. (Daily Mirror)



Оцениваемый в 30 млн. фунтов нападающий "Валенсии" Родриго хочет перебраться в Премьер-Лигу, где в его услугах заинтересованы "Эвертон" и "Вест Хэм". (The Sun)



"Эвертон" интересуется бывшим нападающим "Челси" Бертраном Траоре, ныне выступающим за "Лион". (The Times)



Другое



Бывший капитан "Брайтона" Бруно Сальтор вошел в тренерский штаб Грэма Поттера. (Daily Mail)



Бывший полузащитник "Ливерпуля" Альберто Аквилани завершил игровую карьеру. (Liverpool Echo)



Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон сделал татуировку на ноге в честь победы "красных" в Лиге Чемпионов. (Daily Mirror)