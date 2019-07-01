Светская хроника за понедельник

Светская хроника "Интер" сделает предложение по Ромелу Лукаку. "Арсенал" установил цену за Пьер-Эмерика Обамеянга. Джордан Хеднерсон сделал себе татуировку на память о победе в Лиге Чемпионов. Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.

На стартовавшей неделе "Интер" предложит 75 миллионов фунтов за нападающего "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку. (Daily Express)

"Юнайтед" договорился с нападающим "Севильи" Виссамом Бен Йеддером, которым также интересовались ПСЖ и "Барселона". (La Colina de Nervion)

"Юнайтед" все еще может увести полузащитника "Лиона" Танги Ндомбеле из под носа у "Тоттенхэма". (L'Equipe)

"Юнайтед" рассматривает Юри Тилеманса, Кристиана Эриксена и Джеймса Мэддисона на замену для полузащитника Поля Погба. (Daily Mirror)

"Манчестер Сити" столкнулся с конкуренцией "Баварии" в борьбе за защитника "Ювентуса" Жоау Канселу. (Daily Mail)

"Ливерпуль" открыт к идее вернуть полузащитника Филиппе Коутиньо из "Барселоны". (Le 10 Sport)

"Реал" предложит "Ливерпулю" своего полузащитника Марко Асенсио в обмен на нападающего "красных" Садио Мане. (Daily Express)

"Арсенал" готов продать нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга за 56 млн. фунтов. (Metro)

"Наполи" может вступить в борьбу с "Арсеналом" за защитника "Селтика" Кирана Тирни. (Metro)

"Барселона" предложит своего вингера Малкома "Арсеналу" и "Тоттенхэму". (Daily Express)

Выкупив 18-летнего полузащитника Джека Кларка у "Лидса", "Тоттенхэм" позволит юниору провести следующий сезон на "Элланд Роуд" на правах аренды. (The Guardian)

"Реал" купит полузащитника "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена — но только если не сможет заполучить Поля Погба из "Юнайтед" или Донни Ван де Бека из "Аякса". (Daily Express)

"Ювентус" интересуется 19-летним вингером "Бернли" Дуайтом Макнилом. (The Sun)

"Бристоль Сити" купит защитника "Челси" Томаша Каласа за 8 млн. фунтов. (Bristol News)

"Реал Бетис" близок к покупке нападающего "Фулхэма" Александара Митровича за 25 млн. фунтов. (Daily Mirror)

Оцениваемый в 30 млн. фунтов нападающий "Валенсии" Родриго хочет перебраться в Премьер-Лигу, где в его услугах заинтересованы "Эвертон" и "Вест Хэм". (The Sun)

"Эвертон" интересуется бывшим нападающим "Челси" Бертраном Траоре, ныне выступающим за "Лион". (The Times)

Другое

Бывший капитан "Брайтона" Бруно Сальтор вошел в тренерский штаб Грэма Поттера. (Daily Mail)

Бывший полузащитник "Ливерпуля" Альберто Аквилани завершил игровую карьеру. (Liverpool Echo)

Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон сделал татуировку на ноге в честь победы "красных" в Лиге Чемпионов. (Daily Mirror)


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Автор mihajlo   

Дата 01.07.2019 13:00

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Последние комментарии:




  1. only--liverpool 01.07.2019 13:09 # only--liverpool
    Хорошие новости. Жаль только шлюшина мама их больше никогда не увидит.

    (ответить)

  2. thegodfather 01.07.2019 13:07 # thegodfather
    https://www.youtube.com/watch?v=INg7UapP7os

    харош, чертяка.

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  3. thegodfather 01.07.2019 13:03 # thegodfather
    полузащи : бакаек, лофтус-чик, маунт, баркли, канте, жорж, дринквотер, может сыграть луиз.

    итог : 50 лямов тратим на ковасика ( 0 голов 2 гп за сезон). Камон красиво, полузащей же брак. Бедный маунт, был шанс

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  4. staryi-eblan 01.07.2019 13:01 # staryi-eblan
    Голимый порожняк

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