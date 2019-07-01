Светская хроника за понедельник
"Интер" сделает предложение по Ромелу Лукаку. "Арсенал" установил цену за Пьер-Эмерика Обамеянга. Джордан Хеднерсон сделал себе татуировку на память о победе в Лиге Чемпионов. Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.
На стартовавшей неделе "Интер" предложит 75 миллионов фунтов за нападающего "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку. (Daily Express)
"Юнайтед" договорился с нападающим "Севильи" Виссамом Бен Йеддером, которым также интересовались ПСЖ и "Барселона". (La Colina de Nervion)
"Юнайтед" все еще может увести полузащитника "Лиона" Танги Ндомбеле из под носа у "Тоттенхэма". (L'Equipe)
"Юнайтед" рассматривает Юри Тилеманса, Кристиана Эриксена и Джеймса Мэддисона на замену для полузащитника Поля Погба. (Daily Mirror)
"Манчестер Сити" столкнулся с конкуренцией "Баварии" в борьбе за защитника "Ювентуса" Жоау Канселу. (Daily Mail)
"Ливерпуль" открыт к идее вернуть полузащитника Филиппе Коутиньо из "Барселоны". (Le 10 Sport)
"Реал" предложит "Ливерпулю" своего полузащитника Марко Асенсио в обмен на нападающего "красных" Садио Мане. (Daily Express)
"Арсенал" готов продать нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга за 56 млн. фунтов. (Metro)
"Наполи" может вступить в борьбу с "Арсеналом" за защитника "Селтика" Кирана Тирни. (Metro)
"Барселона" предложит своего вингера Малкома "Арсеналу" и "Тоттенхэму". (Daily Express)
Выкупив 18-летнего полузащитника Джека Кларка у "Лидса", "Тоттенхэм" позволит юниору провести следующий сезон на "Элланд Роуд" на правах аренды. (The Guardian)
"Реал" купит полузащитника "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена — но только если не сможет заполучить Поля Погба из "Юнайтед" или Донни Ван де Бека из "Аякса". (Daily Express)
"Ювентус" интересуется 19-летним вингером "Бернли" Дуайтом Макнилом. (The Sun)
"Бристоль Сити" купит защитника "Челси" Томаша Каласа за 8 млн. фунтов. (Bristol News)
"Реал Бетис" близок к покупке нападающего "Фулхэма" Александара Митровича за 25 млн. фунтов. (Daily Mirror)
Оцениваемый в 30 млн. фунтов нападающий "Валенсии" Родриго хочет перебраться в Премьер-Лигу, где в его услугах заинтересованы "Эвертон" и "Вест Хэм". (The Sun)
"Эвертон" интересуется бывшим нападающим "Челси" Бертраном Траоре, ныне выступающим за "Лион". (The Times)
Другое
Бывший капитан "Брайтона" Бруно Сальтор вошел в тренерский штаб Грэма Поттера. (Daily Mail)
Бывший полузащитник "Ливерпуля" Альберто Аквилани завершил игровую карьеру. (Liverpool Echo)
Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон сделал татуировку на ноге в честь победы "красных" в Лиге Чемпионов. (Daily Mirror)
01.07.2019 13:00
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Последние комментарии:
Хорошие новости. Жаль только шлюшина мама их больше никогда не увидит.
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https://www.youtube.com/watch?v=INg7UapP7os
харош, чертяка.
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полузащи : бакаек, лофтус-чик, маунт, баркли, канте, жорж, дринквотер, может сыграть луиз.
итог : 50 лямов тратим на ковасика ( 0 голов 2 гп за сезон). Камон красиво, полузащей же брак. Бедный маунт, был шанс
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Голимый порожняк
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