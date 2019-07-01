Кэхилл и Игуаин покинули "Челси"
"Челси" официально подтвердил расставание с пятью игроками, включая капитана Гари Кэхилла и нападающего Гонсало Игуаина.
Напомним, Игуаин провел на "Стэмфорд Бридж" вторую половину минувшего сезона на правах аренды из "Ювентуса", забив только пять голов в 18 матчах с учетом всех соревнований.
"Синие" могли как продлить аренду Игуаина на следующий сезон, так и сразу выкупить его, но решили избавиться от Гонсало, который теперь сможет воссоединиться с тренером Маурицио Сарри в Турине.
Также "Челси" покидают Кэхилл, который в минувшем сезоне Премьер-Лиги сыграл только 21 минуту, резервные голкиперы Роб Грин и Эдуарду, воспитанник академии "синих" Кайл Скотт.
Добавим, что полузащитника Матео Ковачича, которого "Челси" арендовал у "Реала", в этом списке не оказалось. В самое ближайшее время лондонцы должны объявить о выкупе игрока сборной Хорватии.
01.07.2019 12:30
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Как сказала бы мертвая шлюшина матушка: Ну и х*й с ним!
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У них бан, а они отпускают опытнейших, которые могут хоть скамейку держать
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ахуеееть
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адская голевая машина.
ВУАХАХАХАХАХАХАХАХ
никогда такого не слышал ни про одного нападающего, очередное доказательство того, что итальянцы и южноамериканцы в большинстве своём аферисты))
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Всё понятно кроме выкупа хорвата. Всё будет ясно, если есть планы по продаже Жоржиньо и возвращению Бакайоко из аренды. А так, держать всех и добавить еще его не понятно зачем. Дринквоутер может оказаться нужным персонажем, если Лэмпард вернётся к игре с двумя опорниками.
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Ковачич за 45 тема)) chlenche biznes kar.
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