Кэхилл и Игуаин покинули "Челси"

"Челси" официально подтвердил расставание с пятью игроками, включая капитана Гари Кэхилла и нападающего Гонсало Игуаина.

Напомним, Игуаин провел на "Стэмфорд Бридж" вторую половину минувшего сезона на правах аренды из "Ювентуса", забив только пять голов в 18 матчах с учетом всех соревнований.



"Синие" могли как продлить аренду Игуаина на следующий сезон, так и сразу выкупить его, но решили избавиться от Гонсало, который теперь сможет воссоединиться с тренером Маурицио Сарри в Турине.



Также "Челси" покидают Кэхилл, который в минувшем сезоне Премьер-Лиги сыграл только 21 минуту, резервные голкиперы Роб Грин и Эдуарду, воспитанник академии "синих" Кайл Скотт.



Добавим, что полузащитника Матео Ковачича, которого "Челси" арендовал у "Реала", в этом списке не оказалось. В самое ближайшее время лондонцы должны объявить о выкупе игрока сборной Хорватии.