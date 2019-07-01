Кэхилл и Игуаин покинули "Челси"

Гонсало Игуаин "Челси" официально подтвердил расставание с пятью игроками, включая капитана Гари Кэхилла и нападающего Гонсало Игуаина.

Напомним, Игуаин провел на "Стэмфорд Бридж" вторую половину минувшего сезона на правах аренды из "Ювентуса", забив только пять голов в 18 матчах с учетом всех соревнований.

"Синие" могли как продлить аренду Игуаина на следующий сезон, так и сразу выкупить его, но решили избавиться от Гонсало, который теперь сможет воссоединиться с тренером Маурицио Сарри в Турине.

Также "Челси" покидают Кэхилл, который в минувшем сезоне Премьер-Лиги сыграл только 21 минуту, резервные голкиперы Роб Грин и Эдуарду, воспитанник академии "синих" Кайл Скотт.

Добавим, что полузащитника Матео Ковачича, которого "Челси" арендовал у "Реала", в этом списке не оказалось. В самое ближайшее время лондонцы должны объявить о выкупе игрока сборной Хорватии.


Метки Грин, Игуаин, Кэхилл, Челси, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 01.07.2019 12:30

Количество просмотров Просмотров: 1310

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  1. only--liverpool 01.07.2019 13:06 # only--liverpool
    Как сказала бы мертвая шлюшина матушка: Ну и х*й с ним!

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  2. beatles-red 01.07.2019 13:04 # beatles-red
    У них бан, а они отпускают опытнейших, которые могут хоть скамейку держать

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  3. thegodfather 01.07.2019 13:00 # thegodfather
    ахуеееть

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  4. pistolero-lfc 01.07.2019 12:40 # pistolero-lfc
    адская голевая машина.
    ВУАХАХАХАХАХАХАХАХ
    никогда такого не слышал ни про одного нападающего, очередное доказательство того, что итальянцы и южноамериканцы в большинстве своём аферисты))

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  5. blueswin 01.07.2019 12:38 # blueswin
    Всё понятно кроме выкупа хорвата. Всё будет ясно, если есть планы по продаже Жоржиньо и возвращению Бакайоко из аренды. А так, держать всех и добавить еще его не понятно зачем. Дринквоутер может оказаться нужным персонажем, если Лэмпард вернётся к игре с двумя опорниками.

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  6. slash-lfc 01.07.2019 12:34 # slash-lfc
    Ковачич за 45 тема)) chlenche biznes kar.

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