Новая домашняя форма "Арсенала" от Adidas на сезон 2019/20 (ФОТО)

"Арсенал" представил первое творение своего нового технического спонсора компании Adidas, восстановившей сотрудничество с клубом после 25 лет перерыва.

Adidas была техническим спонсором "канониров" с 1986 по 1994 год. Новая домашняя форма многое заимствует из тех времен, но при этом выполнена на современный манер.



Футболка из нового комплекта выполнена в однотонном красном цвете с белыми рукавами и белыми фирменными тремя полосками Adidas.



В презентации новой формы приняли такие игроки команды Унаи Эмери, как Месут Озил, Пьер-Эмерик Обамеянг, Александр Лакасетт и Сеад Колашинац.

























