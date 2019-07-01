Новая домашняя форма "Арсенала" от Adidas на сезон 2019/20 (ФОТО)

Месут Озил "Арсенал" представил первое творение своего нового технического спонсора компании Adidas, восстановившей сотрудничество с клубом после 25 лет перерыва.

Adidas была техническим спонсором "канониров" с 1986 по 1994 год. Новая домашняя форма многое заимствует из тех времен, но при этом выполнена на современный манер.

Футболка из нового комплекта выполнена в однотонном красном цвете с белыми рукавами и белыми фирменными тремя полосками Adidas.

В презентации новой формы приняли такие игроки команды Унаи Эмери, как Месут Озил, Пьер-Эмерик Обамеянг, Александр Лакасетт и Сеад Колашинац.



Новая домашняя форма Арсенала на сезон 2019/20

Новая домашняя форма Арсенала на сезон 2019/20

Новая домашняя форма Арсенала на сезон 2019/20

Новая домашняя форма Арсенала на сезон 2019/20
Новая домашняя форма Арсенала на сезон 2019/20

Новая домашняя форма Арсенала на сезон 2019/20


Метки Adidas, Арсенал, форма, фото

Автор mihajlo   

Дата 01.07.2019 12:00

Количество просмотров Просмотров: 1757

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Последние комментарии:




  1. reams 01.07.2019 13:08 # reams
    офигенная

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  2. beatles-red 01.07.2019 13:06 # beatles-red
    А мне нравится. Всяко лучше, чем оптянутый презик от пумы.

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  3. only--liverpool 01.07.2019 13:03 # only--liverpool
    Говно какое то. Мертвая мать шлюша не одобрила бы...

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  4. arsenverim 01.07.2019 12:58 # arsenverim
    Лучшая форма в АПЛ
    Лучшее видео-презентация
    Хорош Адидас

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  5. ugunner4 01.07.2019 12:53 # ugunner4
    Охуенная форма. Старый добрый адик по классике. Что может быть лучше?

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  6. chelsea88 01.07.2019 12:52 # chelsea88
    Пидopcкая форма, пидopская команда.
    Фузатакихболеть

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  7. lfc-krr 01.07.2019 12:50 # lfc-krr
    Сигиесть?

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  8. papka-legend 01.07.2019 12:49 # papka-legend
    классная форма в кои-то веки у Арсенала после О2

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  9. liverpo0ol 01.07.2019 12:47 # liverpo0ol
    арсинал как клуб давно в жопе, форму рекламируют пидоры да наркоманы, а фаны, фаны 1 козах-таджик схемки рисует под каждым постом про орсин0

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  10. superglor 01.07.2019 12:33 # superglor
    Ахахахаха вот это помойка. Они ее из бабушкиного шкафчика достали? Пумовская по сравнению с этим просто топ была.

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  11. stevens 01.07.2019 12:28 # stevens
    Для Лиги Европы сойдет.

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  12. chebrec 01.07.2019 12:26 # chebrec
    Кто заставил Луиза вформе арс а фоткаться

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  13. brown-ale 01.07.2019 12:22 # brown-ale
    Адидас на голову выше всей остальной шелупени типа Найка.

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  14. slash-lfc 01.07.2019 12:21 # slash-lfc
    Топовая. Ничего лишнего.

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  15. mixmaster 01.07.2019 12:19 # mixmaster
    это просто ахуенная бомба!!! любой местный обрыган хотел бы, что бы у его команды была хоть немного похожая на эту.

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  16. januzaj00 01.07.2019 12:14 # januzaj00
    Спасибо, что не в обтяг, как это было в прошлые разы. А так, все равно фууууу

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  17. pozitiv4ik 01.07.2019 12:14 # pozitiv4ik
    нормалды

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  18. pistolero-lfc 01.07.2019 12:11 # pistolero-lfc
    кто носит адидас, тот ...

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  19. dexter 01.07.2019 12:11 # dexter
    Все ссут на Арсенал, даже их тех. спонсор.

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  20. vagifspurs 01.07.2019 12:08 # vagifspurs
    это че за гейские ленты на воротнике, тьфу, питорасы.

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