Новая домашняя форма "Арсенала" от Adidas на сезон 2019/20 (ФОТО)
"Арсенал" представил первое творение своего нового технического спонсора компании Adidas, восстановившей сотрудничество с клубом после 25 лет перерыва.
Adidas была техническим спонсором "канониров" с 1986 по 1994 год. Новая домашняя форма многое заимствует из тех времен, но при этом выполнена на современный манер.
Футболка из нового комплекта выполнена в однотонном красном цвете с белыми рукавами и белыми фирменными тремя полосками Adidas.
В презентации новой формы приняли такие игроки команды Унаи Эмери, как Месут Озил, Пьер-Эмерик Обамеянг, Александр Лакасетт и Сеад Колашинац.
01.07.2019 12:00
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Последние комментарии:
офигенная
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А мне нравится. Всяко лучше, чем оптянутый презик от пумы.
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Говно какое то. Мертвая мать шлюша не одобрила бы...
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Лучшая форма в АПЛ
Лучшее видео-презентация
Хорош Адидас
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Охуенная форма. Старый добрый адик по классике. Что может быть лучше?
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Пидopcкая форма, пидopская команда.
Фузатакихболеть
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Сигиесть?
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классная форма в кои-то веки у Арсенала после О2
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арсинал как клуб давно в жопе, форму рекламируют пидоры да наркоманы, а фаны, фаны 1 козах-таджик схемки рисует под каждым постом про орсин0
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Ахахахаха вот это помойка. Они ее из бабушкиного шкафчика достали? Пумовская по сравнению с этим просто топ была.
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Для Лиги Европы сойдет.
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Кто заставил Луиза вформе арс а фоткаться
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Адидас на голову выше всей остальной шелупени типа Найка.
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Топовая. Ничего лишнего.
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это просто ахуенная бомба!!! любой местный обрыган хотел бы, что бы у его команды была хоть немного похожая на эту.
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Спасибо, что не в обтяг, как это было в прошлые разы. А так, все равно фууууу
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нормалды
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кто носит адидас, тот ...
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Все ссут на Арсенал, даже их тех. спонсор.
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это че за гейские ленты на воротнике, тьфу, питорасы.
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