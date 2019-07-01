"Дерби" разрешил Лэмпарду пропустить начало предсезонного периода

Фрэнк Лэмпард "Дерби" позволил своему главному тренеру Фрэнку Лэмпарду отсрочить возвращение из отпуска, чтобы завершить переговоры с "Челси".

Понедельник — это первый день, когда игроки "Дерби" возвращаются из отпуска, чтобы начать подготовку к сезону Чемпионшипа 2019/20.

Вернуться после летних каникул должен был и Лэмпард, однако "бараны", на прошлой неделе предоставившие официальное разрешение "Челси" вступить в переговоры с Фрэнком, предпочли дождаться, чем завершится этот процесс.

"Предполагая, что Фрэнк достигнет договоренности с "Челси", чтобы стать их новым главным тренером, наш клуб собирается начать поиски ему замены", — гласит заявление "баранов".


Метки Дерби, Лэмпард, Челси

Автор mihajlo   

Дата 01.07.2019 11:25

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  1. chebrec 01.07.2019 12:28 # chebrec
    Рожайте мля

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  2. lexa-arsenal 01.07.2019 12:02 # lexa-arsenal
    Че за пидор на аве

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  3. pistolero-lfc 01.07.2019 11:41 # pistolero-lfc
    в дерби такие терпилы, я немогу

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  4. vagifspurs 01.07.2019 11:27 # vagifspurs
    Легенда Сити Лумпард возглавит Челси
    ааххахахахаххахахахаххаххахахаааххахаха

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