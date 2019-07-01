"Дерби" разрешил Лэмпарду пропустить начало предсезонного периода
"Дерби" позволил своему главному тренеру Фрэнку Лэмпарду отсрочить возвращение из отпуска, чтобы завершить переговоры с "Челси".
Понедельник — это первый день, когда игроки "Дерби" возвращаются из отпуска, чтобы начать подготовку к сезону Чемпионшипа 2019/20.
Вернуться после летних каникул должен был и Лэмпард, однако "бараны", на прошлой неделе предоставившие официальное разрешение "Челси" вступить в переговоры с Фрэнком, предпочли дождаться, чем завершится этот процесс.
"Предполагая, что Фрэнк достигнет договоренности с "Челси", чтобы стать их новым главным тренером, наш клуб собирается начать поиски ему замены", — гласит заявление "баранов".
01.07.2019 11:25
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Рожайте мля
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Че за пидор на аве
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в дерби такие терпилы, я немогу
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Легенда Сити Лумпард возглавит Челси
ааххахахахаххахахахаххаххахахаааххахаха
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