"Сити" представил новую домашнюю и выездную форму на сезон 2019/20 (ФОТО)

"Манчестер Сити" официально представил свою новую домашнюю и выездную форму на сезон 2019/20 от компании Puma.

Предстоящий сезон будет первым годом сотрудничества "Сити" и Puma, которая сменила в роли технического спонсора "горожан" Nike.



По слухам, Puma согласилась платить чемпионам Премьер-Лиги около 50 миллионов фунтов в год, что стало третьей самой дорогой сделкой этого рода в английском футболе после "Манчестер Юнайтед" и "Челси".



Новая форма посвящена 125-летию клуба. И если домашний комплект выполнен в классическом для "Сити" голубом цвете, то в выездном дизайнеры Puma дали волю своей фантазии, вдохновившись музыкальной сценой Манчестера в конце 1980-х и начале 1990-х.























