"Сити" представил новую домашнюю и выездную форму на сезон 2019/20 (ФОТО)

Новая форма Манчестер Сити на сезон 2019/20 "Манчестер Сити" официально представил свою новую домашнюю и выездную форму на сезон 2019/20 от компании Puma.

Предстоящий сезон будет первым годом сотрудничества "Сити" и Puma, которая сменила в роли технического спонсора "горожан" Nike.

По слухам, Puma согласилась платить чемпионам Премьер-Лиги около 50 миллионов фунтов в год, что стало третьей самой дорогой сделкой этого рода в английском футболе после "Манчестер Юнайтед" и "Челси".

Новая форма посвящена 125-летию клуба. И если домашний комплект выполнен в классическом для "Сити" голубом цвете, то в выездном дизайнеры Puma дали волю своей фантазии, вдохновившись музыкальной сценой Манчестера в конце 1980-х и начале 1990-х.

Новая форма Манчестер Сити на сезон 2019/20

Новая форма Манчестер Сити на сезон 2019/20

Новая форма Манчестер Сити на сезон 2019/20

Новая форма Манчестер Сити на сезон 2019/20

Новая форма Манчестер Сити на сезон 2019/20

Новая форма Манчестер Сити на сезон 2019/20


Метки Puma, Манчестер Сити, форма, фото

Автор mihajlo   

Дата 01.07.2019 11:15

Количество просмотров Просмотров: 1799

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Последние комментарии:




  1. only--liverpool 01.07.2019 13:06 # only--liverpool
    Говно какое-то. Шлюшина мертвая мать не одобрила бы...

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  2. ugunner4 01.07.2019 12:57 # ugunner4
    выездную видать дизайнеры пумы под скоростями делали. это ж надо совместить такие цвета, кровь из глаз. пздц. домашняя норм

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  3. lfc-krr 01.07.2019 12:46 # lfc-krr
    Однозначно лучше найковской. Найки вообще на стесняясь клепали одинаковое дерьмо

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  4. liverpool-95 01.07.2019 12:25 # liverpool-95
    Просто блеск , супер Форма!

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  5. jayspearingagent 01.07.2019 12:20 # jayspearingagent
    Я реально подумал что Бёрнли. Ещё подумал какого отдельно им новость запилили)

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  6. electric 01.07.2019 11:48 # electric
    Хавно

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  7. ilovemanutd 01.07.2019 11:38 # ilovemanutd
    То ли материал некрасивый, то ли еще что-то, но синяя форма вообще не привлекательная. Да и черная тоже если честно

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  8. xah 01.07.2019 11:37 # xah
    Черный для любителей хайпов и всякого дерьма

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  9. vyrentz 01.07.2019 11:36 # vyrentz
    К чему эти разноцветные окантовки рукавов футболки выездной формы? Левая за лесбо, правая за геев?

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  10. al-faarabi 01.07.2019 11:35 # al-faarabi
    это че бернли

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  11. pistolero-lfc 01.07.2019 11:24 # pistolero-lfc
    боже, какой же бомж дизайн придумал

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  12. pozitiv4ik 01.07.2019 11:23 # pozitiv4ik
    почему-то у арса форма отпумы была намного интереснее, здесь просто смена значка с найка

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  13. dexter 01.07.2019 11:22 # dexter
    Очередной шлак.

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  14. ilovemanutd 01.07.2019 11:20 # ilovemanutd
    ммм, какие сосочки

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  15. superglor 01.07.2019 11:18 # superglor
    Лохам лоховская форма, а королям - королевская.

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  16. vagifspurs 01.07.2019 11:18 # vagifspurs
    одни шкеды в команде.

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  17. slash-lfc 01.07.2019 11:17 # slash-lfc
    Бернли ФК кеееееек.

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