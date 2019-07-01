"Сити" представил новую домашнюю и выездную форму на сезон 2019/20 (ФОТО)
"Манчестер Сити" официально представил свою новую домашнюю и выездную форму на сезон 2019/20 от компании Puma.
Предстоящий сезон будет первым годом сотрудничества "Сити" и Puma, которая сменила в роли технического спонсора "горожан" Nike.
По слухам, Puma согласилась платить чемпионам Премьер-Лиги около 50 миллионов фунтов в год, что стало третьей самой дорогой сделкой этого рода в английском футболе после "Манчестер Юнайтед" и "Челси".
Новая форма посвящена 125-летию клуба. И если домашний комплект выполнен в классическом для "Сити" голубом цвете, то в выездном дизайнеры Puma дали волю своей фантазии, вдохновившись музыкальной сценой Манчестера в конце 1980-х и начале 1990-х.
01.07.2019 11:15
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Последние комментарии:
Говно какое-то. Шлюшина мертвая мать не одобрила бы...
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выездную видать дизайнеры пумы под скоростями делали. это ж надо совместить такие цвета, кровь из глаз. пздц. домашняя норм
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Однозначно лучше найковской. Найки вообще на стесняясь клепали одинаковое дерьмо
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Просто блеск , супер Форма!
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Я реально подумал что Бёрнли. Ещё подумал какого отдельно им новость запилили)
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Хавно
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То ли материал некрасивый, то ли еще что-то, но синяя форма вообще не привлекательная. Да и черная тоже если честно
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Черный для любителей хайпов и всякого дерьма
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К чему эти разноцветные окантовки рукавов футболки выездной формы? Левая за лесбо, правая за геев?
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это че бернли
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боже, какой же бомж дизайн придумал
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почему-то у арса форма отпумы была намного интереснее, здесь просто смена значка с найка
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Очередной шлак.
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ммм, какие сосочки
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Лохам лоховская форма, а королям - королевская.
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одни шкеды в команде.
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Бернли ФК кеееееек.
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