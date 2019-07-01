Бенитес: "Я хотел остаться в "Ньюкасле"

Рафаэль Бенитес сделал официальное заявление по поводу своего ухода из "Ньюкасла", назвав истинный мотив своего решения не продлевать контракт.

Напомним, "сорокам" так и не удалось договориться с Бенитесом о новом контракте. Согласно слухам, владелец клуба Майк Эшли переложил ответственность за уход Рафаэля на шейха Халида, который хочет видеть у руля команды более именитого тренера.



Как и ожидалось, испанский специалист поделился своей версией. По словам Бенитеса, Эшли и его окружение просто не разделяли видение, которое было у Рафаэля насчет дальнейшего развития клуба.



"Дорогие болельщики "Ньюкасла", спасибо вам за три великолепных, захватывающих и, временами, испытательных три года".



"Для меня было невероятно ощущать вашу поддержку, вашу увлеченность и вашу страсть. "Сент-Джеймс Парк" всегда был особенным, но после победы 5:1 над "Тоттенхэмом" 15 мая 2016 я был таким эмоциональным, что с того дня чувствовал себя связанным с "Ньюкаслом". Спасибо вам, что были так добры ко мне и позволили мне чувствовать себя как дома".



"Спасибо каждому в клубе, кто помогал команде и, конечно, тем прекрасным игрокам, которые выросли и сражались с нами, а также персоналу (одному из лучших, с которым мне доводилось вместе проводить время)".



"С победы в Чемпионшипе и на протяжении двух наших сезонов в Премьер-Лиге фанаты, персонал и игроки были единым целым. Я хотел остаться, но я не просто хотел продлить свой контракт, я хотел быть частью проекта. К сожалению, для меня стало очевидно, что руководящие клубом люди не разделяют мое видение".



"Мне очень грустно из-за этого, но я ни разу не пожалел о своем решении отправиться в "Ньюкасл", и я очень горжусь, чего мы добились вместе. Вы всегда будете в моем сердце. Удачи в будущем", — гласит заявление Бенитеса.