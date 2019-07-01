"Вулверхэмптон" выкупил Дендонкера

Леандер Дендонкер "Вулверхэмптон" выкупил полузащитника Леандера Дендонкера у "Андерлехта" после успешной аренды.

Когда Дендонкер переезжал на "Молинью" в августе 2018, "волки" взяли на себя обязательство выкупить трансфер Леандера по истечении аренды и теперь с радостью это сделали.

Сыграв два матча за "Вулверхэмптон" в Кубке Лиги в августе и сентябре, 24-летний игрок сборной Бельгии был вынужден подождать еще три месяца своего дебюта в Премьер-Лиге.

Однако после смены календарного года Дендонкер превратился в основного игрока команды Нуну Эшпириту Санту, приняв участие во всех 16 заключительных матчах Премьер-Лиги. Кроме того, Леандер помог "волкам" достичь полуфинала Кубка Англии.

Теперь Дендонкер, сыгравший 26 матчей и забивший два гола за "Вулверхэмптон", заключил долгосрочный контракт с прошлогодним победителем Чемпионшипа.


Метки Андерлехт, Вулверхэмптон, Дендонкер, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 01.07.2019 10:30

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  1. vagifspurs 01.07.2019 10:47 # vagifspurs
    Классная команда вырисовывается, удачи прямым конкурентам Арсенала.

    (ответить)

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